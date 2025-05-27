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  4. Известны планы Наполи: сперва – Де Брюйне, затем – хавбек сборной Украины
Италия
27 мая 2025, 10:19 |
627
0

Известны планы Наполи: сперва – Де Брюйне, затем – хавбек сборной Украины

Чемпион Италии не отказывается от идеи приглашения Георгия Судакова

27 мая 2025, 10:19 |
627
0
Известны планы Наполи: сперва – Де Брюйне, затем – хавбек сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Чемпион Италии «Наполи» определился с ближайшими планами по работе на летнем трансферном рынке.

Сообщается, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис планирует сперва окончательно завершить переход в клуб бельгийского хавбека Кевина Де Брюйне, после чего произведет активизацию переговоров по полузащитнику «Шахтера» и сборной Украины Георгию Судакову.

Ранее «Наполи» предпринимал несколько попыток договориться с «горняками» по Судакову, но всякий раз стороны так и не приходили к компромиссному решению.

Недавно сообщалось, что два клуба сделали предложения «Шахтеру» по Судакову, а еще три – прислали запросы на игрока.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи трансферы Серии A Кевин Де Брюйне трансферы трансферы УПЛ Аурелио Де Лаурентис
Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
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