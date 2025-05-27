Известны планы Наполи: сперва – Де Брюйне, затем – хавбек сборной Украины
Чемпион Италии не отказывается от идеи приглашения Георгия Судакова
Чемпион Италии «Наполи» определился с ближайшими планами по работе на летнем трансферном рынке.
Сообщается, что президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис планирует сперва окончательно завершить переход в клуб бельгийского хавбека Кевина Де Брюйне, после чего произведет активизацию переговоров по полузащитнику «Шахтера» и сборной Украины Георгию Судакову.
Ранее «Наполи» предпринимал несколько попыток договориться с «горняками» по Судакову, но всякий раз стороны так и не приходили к компромиссному решению.
Недавно сообщалось, что два клуба сделали предложения «Шахтеру» по Судакову, а еще три – прислали запросы на игрока.
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