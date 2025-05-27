ВИДЕО. Неудача для Моуриньо. Фенербахче проиграл аутсайдеру в Турции
Канарейки уступили команде Хатайспор со счетом 2:4
В матче 37-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» одержал неожиданную победу над «Фенербахче» со счетом 4:2.
Это поражение стало неприятностью для команды Жозе Моуринью, хотя канарейки уже не имеют шансов на чемпионство.
Несмотря на то, что «Хатайспор» уже потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, хозяева поля дали бой топ-команде.
«Фенербахче» занимает второе место с 81 очком, отставая на 11 пунктов от чемпиона – «Галатасарая».
Чемпионат Турции. 37-й тур, 26 мая
Хатайспор – Фенербахче – 4:2
Голы: Четин, 44 (автогол), Бутобба, 53, Саглам, 63 (пен), Окоронкво, 66 – Эн-Несири, 27, Кахведжи, 90+4
Удаление: Мюлдюр, 38 (Фенербахче)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|35
|29
|5
|1
|89 - 31
|92
|2
|Фенербахче
|35
|25
|6
|4
|88 - 38
|81
|3
|Самсунспор
|35
|18
|7
|10
|53 - 40
|61
|4
|Бешикташ
|35
|16
|11
|8
|55 - 36
|59
|5
|Истанбул Башакшехир
|35
|16
|6
|13
|60 - 54
|54
|6
|Эюпспор
|36
|15
|8
|13
|52 - 47
|53
|7
|Трабзонспор
|35
|12
|12
|11
|56 - 45
|48
|8
|Гёзтепе
|35
|12
|11
|12
|57 - 49
|47
|9
|Касымпаша
|35
|11
|14
|10
|61 - 61
|47
|10
|Коньяспор
|35
|13
|7
|15
|44 - 48
|46
|11
|Ризеспор
|35
|14
|4
|17
|47 - 56
|46
|12
|Кайсериспор
|35
|11
|12
|12
|44 - 55
|45
|13
|Газиантеп
|35
|12
|8
|15
|43 - 48
|44
|14
|Антальяспор
|35
|12
|8
|15
|37 - 60
|44
|15
|Аланьяспор
|35
|11
|9
|15
|41 - 50
|42
|16
|Бодрумспор
|35
|9
|10
|16
|26 - 39
|37
|17
|Сивасспор
|35
|9
|8
|18
|44 - 58
|35
|18
|Хатайспор
|35
|6
|8
|21
|45 - 69
|26
|19
|Адана Демирспор
|35
|3
|4
|28
|32 - 90
|1
События матча
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