ВИДЕО. Неудача для Моуриньо. Фенербахче проиграл аутсайдеру в Турции

В матче 37-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» одержал неожиданную победу над «Фенербахче» со счетом 4:2.

Это поражение стало неприятностью для команды Жозе Моуринью, хотя канарейки уже не имеют шансов на чемпионство.

Несмотря на то, что «Хатайспор» уже потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, хозяева поля дали бой топ-команде.

«Фенербахче» занимает второе место с 81 очком, отставая на 11 пунктов от чемпиона – «Галатасарая».

Чемпионат Турции. 37-й тур, 26 мая

Хатайспор – Фенербахче – 4:2

Голы: Четин, 44 (автогол), Бутобба, 53, Саглам, 63 (пен), Окоронкво, 66 – Эн-Несири, 27, Кахведжи, 90+4

Удаление: Мюлдюр, 38 (Фенербахче)

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