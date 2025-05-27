Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Неудача для Моуриньо. Фенербахче проиграл аутсайдеру в Турции
Чемпионат Турции
Хатайспор
26.05.2025 20:00 – FT 4 : 2
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
27 мая 2025, 00:23 | Обновлено 27 мая 2025, 00:43
87
0

ВИДЕО. Неудача для Моуриньо. Фенербахче проиграл аутсайдеру в Турции

Канарейки уступили команде Хатайспор со счетом 2:4

27 мая 2025, 00:23 | Обновлено 27 мая 2025, 00:43
87
0
ВИДЕО. Неудача для Моуриньо. Фенербахче проиграл аутсайдеру в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» одержал неожиданную победу над «Фенербахче» со счетом 4:2.

Это поражение стало неприятностью для команды Жозе Моуринью, хотя канарейки уже не имеют шансов на чемпионство.

Несмотря на то, что «Хатайспор» уже потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, хозяева поля дали бой топ-команде.

«Фенербахче» занимает второе место с 81 очком, отставая на 11 пунктов от чемпиона – «Галатасарая».

Чемпионат Турции. 37-й тур, 26 мая

Хатайспор – Фенербахче – 4:2

Голы: Четин, 44 (автогол), Бутобба, 53, Саглам, 63 (пен), Окоронкво, 66 – Эн-Несири, 27, Кахведжи, 90+4

Удаление: Мюлдюр, 38 (Фенербахче)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 35 29 5 1 89 - 31 92
2 Фенербахче 35 25 6 4 88 - 38 81
3 Самсунспор 35 18 7 10 53 - 40 61
4 Бешикташ 35 16 11 8 55 - 36 59
5 Истанбул Башакшехир 35 16 6 13 60 - 54 54
6 Эюпспор 36 15 8 13 52 - 47 53
7 Трабзонспор 35 12 12 11 56 - 45 48
8 Гёзтепе 35 12 11 12 57 - 49 47
9 Касымпаша 35 11 14 10 61 - 61 47
10 Коньяспор 35 13 7 15 44 - 48 46
11 Ризеспор 35 14 4 17 47 - 56 46
12 Кайсериспор 35 11 12 12 44 - 55 45
13 Газиантеп 35 12 8 15 43 - 48 44
14 Антальяспор 35 12 8 15 37 - 60 44
15 Аланьяспор 35 11 9 15 41 - 50 42
16 Бодрумспор 35 9 10 16 26 - 39 37
17 Сивасспор 35 9 8 18 44 - 58 35
18 Хатайспор 35 6 8 21 45 - 69 26
19 Адана Демирспор 35 3 4 28 32 - 90 1
Полная таблица

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Фенербахче.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Окоронкво (Хатайспор).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Геркем Саглам (Хатайспор).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Билаль Бутобба (Хатайспор).
44’
ГОЛ ! Автогол забил Osman Cetin (Фенербахче).
38’
Мерт Мюльдюр (Фенербахче) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Фенербахче).
По теме:
Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2. Как Роналду забил 936-й мяч. Видео голов, обзор
Драма с голом на 90+5 мин. Определен последний участник Бундеслиги
ВИДЕО. Это 936-й мяч. Роналду забил гол в матче последнего тура чемпионата
чемпионат Турции по футболу Хатайспор Фенербахче Жозе Моуриньо видео голов и обзор Юссеф Эн-Несири Ирфан Кахведжи Мерт Мюлдюр автогол пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тебе нечего делать в Шахтере»
Футбол | 26 мая 2025, 22:11 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тебе нечего делать в Шахтере»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тебе нечего делать в Шахтере»

Экс-игрок «Динамо» – об увольнении Марино Пушича

Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Футбол | 26 мая 2025, 04:43 1
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля

В новом контракте вингера будет прописана большая клаусула

Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26.05.2025, 06:50
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26.05.2025, 09:55
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
ВИДЕО. «Кофе по-турецки». Шахтер анонсировал подписание тренера
Футбол | 26.05.2025, 19:22
ВИДЕО. «Кофе по-турецки». Шахтер анонсировал подписание тренера
ВИДЕО. «Кофе по-турецки». Шахтер анонсировал подписание тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
25.05.2025, 22:50 35
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
25.05.2025, 14:35 6
Теннис
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
26.05.2025, 03:11 5
Футбол
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 6
Бокс
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 13
Футбол
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
26.05.2025, 00:40 1
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
26.05.2025, 07:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем