В понедельник, 26 мая состоится игра 37-го тура чемпионата Турции между «Хатайспором» и «Фенербахче». По Киеву игра начнется в 20.00.

Хатайспор

За 34 игры команда набрала 23 очка и сейчас находится на 18-й строчке в чемпионате. Шансов сохранить прописку в самой высокой лиге страны у коллектива нет еще с апреля – расстояние до ближайшего конкурента, «Сивасспора», составляет 12 очков. Из Кубка Турции клуб вылетел еще в квалификации после поражения от «Искендерунспора».

Фенербахче

Столичный клуб сейчас имеет 81 балл в активе и уже гарантированно закончит сезон на 2-м месте в турнирной таблице. Из Кубка Турции коллектив вылетел в четвертьфинале, потерпев поражение от «Галатасарая», а в Лиге Европы дошел до 1/8, проиграв там шотландскому «Рейнджерсу» в серии пенальти.

Личные встречи

Команды встречались между собой 9 раз – в 8 матчах победу одержало «Фенербахче» (в том числе одну техническую), еще 1 игра завершилась вничью. Поединок 1-го круга чемпионата в этом сезоне завершился победой «желтых канареек» со счетом 2:1.

Интересные факты

В последних 8 играх турецкой Суперлиги «Хатайспор» потерпел 6 поражений, 1 раз победил и сыграл вничью.

В 17 выездных играх чемпионата в этом сезоне «Фенербахче» получило 40 очков – лучшие показатели только у «Галатасарая».

Только «Аданадемиспор» пропустил больше голов (88), чем «Хатайспор» в этом сезоне чемпионата Турции – 67.

Возможные стартовые составы

Хатайспор: Дадюк – Сертель, Кальво, Йылмаз, Килама, Алиджи – Саглам, Черекчи, Матондо – Окоронкво, Бутобба

Фенербахче: Ливакович – Джику, Скриньяр, Мюлдюр – Костич, Шиманский, Фред, Айдин – Тадич – Эн-Несири, Талиска

Прогноз

Учитывая плохую форму «Хатайспора», фаворитом в этой игре можно считать «желтые канарейки». Я поставлю на победу Фенербахче с форой -1.5 и коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua Хатайспор Фенербахче Фенербахче с форой -1.5 1.65 Сделать ставку

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