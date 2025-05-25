Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хатайспор – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Чемпионат Турции
Хатайспор
26.05.2025 20:00 - : -
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
25 мая 2025, 14:46 |
29
0

Хатайспор – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Матч начнется 26 мая в 20:00 по Киеву

25 мая 2025, 14:46 |
29
0
Хатайспор – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
ФК Фенербахче

В понедельник, 26 мая состоится игра 37-го тура чемпионата Турции между «Хатайспором» и «Фенербахче». По Киеву игра начнется в 20.00.

Хатайспор

За 34 игры команда набрала 23 очка и сейчас находится на 18-й строчке в чемпионате. Шансов сохранить прописку в самой высокой лиге страны у коллектива нет еще с апреля – расстояние до ближайшего конкурента, «Сивасспора», составляет 12 очков. Из Кубка Турции клуб вылетел еще в квалификации после поражения от «Искендерунспора».

Фенербахче

Столичный клуб сейчас имеет 81 балл в активе и уже гарантированно закончит сезон на 2-м месте в турнирной таблице. Из Кубка Турции коллектив вылетел в четвертьфинале, потерпев поражение от «Галатасарая», а в Лиге Европы дошел до 1/8, проиграв там шотландскому «Рейнджерсу» в серии пенальти.

Личные встречи

Команды встречались между собой 9 раз – в 8 матчах победу одержало «Фенербахче» (в том числе одну техническую), еще 1 игра завершилась вничью. Поединок 1-го круга чемпионата в этом сезоне завершился победой «желтых канареек» со счетом 2:1.

Интересные факты

  • В последних 8 играх турецкой Суперлиги «Хатайспор» потерпел 6 поражений, 1 раз победил и сыграл вничью.
  • В 17 выездных играх чемпионата в этом сезоне «Фенербахче» получило 40 очков – лучшие показатели только у «Галатасарая».
  • Только «Аданадемиспор» пропустил больше голов (88), чем «Хатайспор» в этом сезоне чемпионата Турции – 67.

Возможные стартовые составы

Хатайспор: Дадюк – Сертель, Кальво, Йылмаз, Килама, Алиджи – Саглам, Черекчи, Матондо – Окоронкво, Бутобба

Фенербахче: Ливакович – Джику, Скриньяр, Мюлдюр – Костич, Шиманский, Фред, Айдин – Тадич – Эн-Несири, Талиска

Прогноз

Учитывая плохую форму «Хатайспора», фаворитом в этой игре можно считать «желтые канарейки». Я поставлю на победу Фенербахче с форой -1.5 и коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Хатайспор
26 мая 2025 -
20:00
Фенербахче
Фенербахче с форой -1.5 1.65 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Бельгия U-17 – Италия U-17. Прогноз и анонс на матч ЧЕ U-17
Марта Костюк – Сара Бейлек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Швеция – Дания. Прогноз и анонс на матч за третье место ЧМ-2025 по хоккею
Фенербахче Хатайспор чемпионат Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Футбол | 25 мая 2025, 06:23 14
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос

На последнее еврокубковое место претендуют Полесье, Карпаты и Кривбасс

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ
Футбол | 25 мая 2025, 14:26 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – ЛНЗ

Команды сыграют матч 30 тура УПЛ

БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Бокс | 25.05.2025, 08:21
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера
Футбол | 25.05.2025, 12:36
Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера
Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера
Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
Футбол | 24.05.2025, 22:27
Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
Украинец забил гол в Испании и вышел на третье место в списке бомбардиров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
Трансферная бомба. Модрич перейдет в клуб, где играет легенда футбола
23.05.2025, 14:30 2
Футбол
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
24.05.2025, 18:43 3
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
25.05.2025, 00:40
Бокс
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
23.05.2025, 21:04 3
Теннис
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
23.05.2025, 09:00 3
Футбол
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
24.05.2025, 08:29 1
Футбол
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
Алиев рассказал, сколько сейчас зарабатывает в месяц
23.05.2025, 15:01
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем