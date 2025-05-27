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Саудовская Аравия
27 мая 2025, 01:59 | Обновлено 27 мая 2025, 02:34
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0

Роналду стал лучшим бомбардиром сезона в Саудовской Аравии

Португальский форвард забил в сезоне 25 голов за Аль-Наср

27 мая 2025, 01:59 | Обновлено 27 мая 2025, 02:34
92
0
Роналду стал лучшим бомбардиром сезона в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 26 мая завершился сезон чемпионата Саудовской Аравии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился голом за Аль-Наср в матче против команды Аль-Фатех (2:3).

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Криштиану открыл счет на 42-й минуте ударом головой после углового. Португалец забил 936-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Это 25-й гол Роналду в турнире, и он стал лучшим бомбардиром сезона в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду забил: 936 голов в карьере, 800 голов в клубной карьере (впервые в истории). 99 голов за Аль-Наср, 25 голов в саудовской лиге этого сезона (больше всего), два сезона подряд с Золотой бутсой саудовского чемпионата.

Лучшие бомбардиры сезона: Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 25 мячей, Айвен Тоуни (Аль-Ахли) – 23, Карим Бензема (Аль-Иттихад) и Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб) – по 21.

Лучшие бомбардиры сезона в Саудовской Аравии

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу бомбардиры лучший бомбардир Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Абдерразак Хамдалла Аль-Шабаб Айвен Тоуни Аль-Ахли Джидда Александар Митрович Аль-Хиляль Хулиан Киньонес Аль-Кадисия Пьер-Эмерик Обамеянг Маркос Леонардо Салим Аль-Давсари Мизиан Маолида Садио Мане Джорджиньо Вейналдум Стивен Бергвейн Жорж-Кевин Н'Куду Кристиан Гуанка Сергей Милинкович-Савич Уссем Ауар Аль-Холуд Аль-Иттифак Аль-Таавун Дамак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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