Роналду стал лучшим бомбардиром сезона в Саудовской Аравии

Вечером 26 мая завершился сезон чемпионата Саудовской Аравии.

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился голом за Аль-Наср в матче против команды Аль-Фатех (2:3).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Криштиану открыл счет на 42-й минуте ударом головой после углового. Португалец забил 936-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Это 25-й гол Роналду в турнире, и он стал лучшим бомбардиром сезона в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду забил: 936 голов в карьере, 800 голов в клубной карьере (впервые в истории). 99 голов за Аль-Наср, 25 голов в саудовской лиге этого сезона (больше всего), два сезона подряд с Золотой бутсой саудовского чемпионата.

Лучшие бомбардиры сезона: Криштиану Роналду (Аль-Наср) – 25 мячей, Айвен Тоуни (Аль-Ахли) – 23, Карим Бензема (Аль-Иттихад) и Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб) – по 21.

Лучшие бомбардиры сезона в Саудовской Аравии