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  4. Сергей ИВАЩЕНКО: «Очень хочется, чтобы в Полтаве было дерби в УПЛ»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 17:51 | Обновлено 26 мая 2025, 17:55
753
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Сергей ИВАЩЕНКО: «Очень хочется, чтобы в Полтаве было дерби в УПЛ»

Президент СК «Полтава» прокомментировал скандальную ситуацию со стадионом

26 мая 2025, 17:51 | Обновлено 26 мая 2025, 17:55
753
1
Сергей ИВАЩЕНКО: «Очень хочется, чтобы в Полтаве было дерби в УПЛ»
СК Полтава. Сергей Иващенко

Президент СК «Полтава» Сергей Иващенко прокомментировал скандальную ситуацию, которая сложилась с арендой стадиона «Ворскла»:

– Все документы по стадиону в порядке, и все в них соответствует действительности. Готовимся к сезону и очень хотим, чтобы в Полтаве было полтавское дерби. С «Ворсклой» у нас равные и дружеские отношения.

– Но, похоже, «Ворскла» так не считает. Они буквально обвиняют ваш клуб во лжи и махинациях.

– Я бы сейчас не хотел обсуждать тему каких-то обвинений. Мы с руководством «Ворсклы» придем к согласию и все расскажем. И со стадионом, и с домашней ареной все будет хорошо. Повторюсь – мы подали документы в УАФ. Все, что там указано о стадионе, – правда.

– В «Ворскле» говорят другое. Кто-то из вас, мягко говоря, лукавит.

– Кто-то лукавит. Мы решим этот вопрос и обязательно обо всем публично объявим.

– «Полтава» хорошо провела сезон, и выход в УПЛ не стал спонтанным. Команда все время находилась вверху турнирной таблицы. Почему вопрос по стадиону решается сейчас – в последний момент?

– В последнем туре могло случиться что угодно. «Металлист» – тяжелый соперник, и выход в Премьер-лигу нам никто не гарантировал. Да и задачи зимой перед командой такой не ставили. Была задача – выигрывать в каждом матче.

Могу сказать одно – я очень хочу, чтобы «Ворскла» выиграла у «Кудровки», осталась в УПЛ, и болельщики могли наслаждаться полтавским дерби.

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Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стадион Ворскла им. А.Бутовского Украинская Премьер-лига лицензирование клубов Ворскла Полтава скандал
Николай Степанов Источник: Полтавщина Спорт
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Комментарии 1
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BUKO_CV
це так кумарить все, беріть приклад з Лівого Берега, іфраструктура, база, а потім в УПЛ.
З першої ліги всі мають рівнятись і мати бази і стадіона хотяби рівня МИНАЙ, КОЛОС, ЛІВИЙ БЕРЕГ
Дивишся на ті Карпати, на гравців бабло є а стадіон Україна тупо в руїнах, все тупо розвалюється, СОВОК ПЛАЧЕ
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