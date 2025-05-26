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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 15:47 | Обновлено 26 мая 2025, 15:58
1173
2

Все усилия насмарку? Полтаву могут не допустить в УПЛ. В чем проблема

Ситуация со стадионом может не позволить клубу Первой лиги повыситься в классе

26 мая 2025, 15:47 | Обновлено 26 мая 2025, 15:58
1173
2
Все усилия насмарку? Полтаву могут не допустить в УПЛ. В чем проблема
Стадион Ворскла в Полтаве

Несмотря на полученное на футбольном поле право повыситься в классе, СК «Полтава» рискует не получить аттестат на участие в Премьер-лиге. Причина – проблемы с инфраструктурой, а именно с основным стадионом.

В документах, которые клуб подал в Украинскую ассоциацию футбола, указано, что основной ареной СК «Полтава» является стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Подтверждением якобы служит договор о совместном использовании спортивных сооружений, подписанный с ФК «Ворскла» 20 февраля 2025 года.

По информации источника, стороны по-разному трактуют содержание этого соглашения. В «Полтаве» уверены, что имеют право использовать сам стадион имени Бутовского для проведения матчей. В «Ворскле» настаивают: речь идет лишь о тренировочном поле с искусственным покрытием, которое арендует «Полтава» для тренировок. Основная арена, по словам представителей «Ворсклы», не является частью соглашения, а документы, предоставленные «Полтавой» в УАФ, назвали подделкой.

Стадион имени Бутовского в настоящее время официально используется ФК «Ворскла» как основная база всех команд клуба, включая женскую, которая выступает в еврокубках. И даже в случае потенциальной договоренности о совместном использовании арену нужно было бы дополнительно приспосабливать под еще одну команду.

Вдобавок, ситуация осложняется тем, что этот стадион параллельно указан в документах как резервная арена харьковского «Металлиста 1925». Есть предположение, что именно харьковская команда может быть заинтересована в том, чтобы «Полтава» не получила аттестат и не вышла в УПЛ, ведь тогда есть шанс, что место в высшем дивизионе достанется именно «Металлисту 1925».

В качестве резервной арены СК «Полтава» указал стадион «Ника» в Александрии. По информации источника, местная команда не возражает против этого. Однако, согласно регламенту, клуб обязан иметь полноценную основную арену, где будет проводить домашние матчи.

Таким образом, участие СК «Полтава» в УПЛ остается под вопросом – судьбу клуба решит аттестационный комитет УАФ.

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Полтава стадион Ворскла им. А.Бутовского Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке лицензирование клубов Первая лига Украины Металлист 1925
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Galushka_na_maximalkah
Ну почему со всех возможных 4-х ракурсов стадиона Бутовского выбран тот, позади которого частный сектор? Ведь с 3-х остальных сторон прекрасный вид на город?!
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0
SosokDayany
Я думаю всім зрозуміло , що це "продєлки" дирявого 1925 . Не зуміли честно зайняти одне з двух прохідних місць ,тепер хочуть за допомогою закулісних ігор пролізти в УПЛ . "Абалдєнний" Ярославський втік з країни ,але діло цього жуліка живе .
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0
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