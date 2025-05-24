Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ

Получив сегодня в 8 туре группы «Чемпионская» в Первой лиге победы над «Металлистом» – 1:0 футболисты «Полтавы» завоевали вторую прямую путевку в элитный дивизион.

Как стало известно Sport.ua, достигнута договоренность, что новичок УПЛ свои домашние поединки будет проводить на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

По имеющейся информации, «горожане» не спешат в отпуск, они будут поддерживать спортивную форму на тренировках до конца мая. Начало подготовки к новому сезону запланировано на середину июня.

Поскольку уровень соперничества в УПЛ выше, чем в Первой лиге, без кадрового усиления не обойдется, однако скелет команды, написавшей яркую страницу в истории клуба, сохранится.

Сильнейшей командой Первой лиги стал «Эпицентр», а у «Металлиста 1925» и «Кудровки», которые финишировали вслед за "Полтавой" впереди переходные матчи с аутсайдерами Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что УПЛ поздравила «Полтаву» с получением права выступать в элитной лиге.