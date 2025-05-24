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Украина. Первая лига
24 мая 2025, 21:34 | Обновлено 24 мая 2025, 21:39
2341
3

Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ

Команда сохранит костяк основных футболистов

24 мая 2025, 21:34 | Обновлено 24 мая 2025, 21:39
2341
3
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
СК Полтава

Получив сегодня в 8 туре группы «Чемпионская» в Первой лиге победы над «Металлистом» – 1:0 футболисты «Полтавы» завоевали вторую прямую путевку в элитный дивизион.

Как стало известно Sport.ua, достигнута договоренность, что новичок УПЛ свои домашние поединки будет проводить на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского.

По имеющейся информации, «горожане» не спешат в отпуск, они будут поддерживать спортивную форму на тренировках до конца мая. Начало подготовки к новому сезону запланировано на середину июня.

Поскольку уровень соперничества в УПЛ выше, чем в Первой лиге, без кадрового усиления не обойдется, однако скелет команды, написавшей яркую страницу в истории клуба, сохранится.

Сильнейшей командой Первой лиги стал «Эпицентр», а у «Металлиста 1925» и «Кудровки», которые финишировали вслед за "Полтавой" впереди переходные матчи с аутсайдерами Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что УПЛ поздравила «Полтаву» с получением права выступать в элитной лиге.

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Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд стадион Ворскла им. А.Бутовского
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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Singularis
Завтра  99  лет со дня кончины Петлюры - их земляка.   Кто то собирался памятник поставить ему в Полтаве.  Пусть лучше стадиончик для СК сварганят по типу Левого берега. И будет дерби атамана и российского генерала.
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0
Victor673256ua
А якщо Ворскла програє плей-оф взагалі цікаво буде
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0
Олексій Коваль
Доведеться Ворсклі шукати де грати в Пердіві
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-1
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