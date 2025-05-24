УПЛ поздравила Полтаву с получением права выступать в элитной лиге

Украинская Премьер-лига поздравила СК «Полтава» с получением права выступать в УПЛ!

24 мая «Полтава» в матче 8-го тура чемпионской группы Первой лиги одержала выездную победу в Ужгороде над «Металлистом» (1:0) и сохранила за собой второе место в турнирной таблице, что дает право выступать в УПЛ в сезоне 2025/26.

Команда, которую возглавляет Владимир Сысенко, с 2022 года играет в Первой лиге и с каждым сезоном улучшала свои результаты: 2022/23 – 14-е место, 2023/24 – 10-е место, 2024/25 – 2-е место.

Третий представитель Полтавской области может сыграть в элитном дивизионе Чемпионата Украины – после «Кременя» и «Ворсклы».

В УПЛ поздравили тренеров, футболистов, административный персонал, руководство клуба «Полтава» и его болельщиков с этой победой, а также пожелали дальнейшего прогресса, талантливых воспитанников и игроков, больших побед и ярких футбольных моментов.

Поздравление для СК «Полтава» от УПЛ

Украинская Премьер-лига поздравляет СК «Полтава» с приобретением права выступать в УПЛ!

Это достижение стало результатом системной и слаженной работы всего коллектива, что позволило клубу добиться успеха в Первой лиге и получить место в УПЛ.

Стабильная игра, хорошие спортивные результаты и профессиональное отношение к делу способствовали этому важному шагу вперед. Поздравляем всех болельщиков, персонал, игроков и руководство с важным событием в истории клуба!