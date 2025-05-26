ЛЫСАК: «Разрываем с СК Полтава. Мы шли навстречу, а они наложили на голову»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о скандальной ситуации, которая сложилась с арендой стадиона и отношениями с клубом СК «Полтава»:

– Информация, которая распространяется – правдивая. О том, что «Полтава» арендовала стадион и собирается делить его с нами – я узнал в четверг из письма от УАФ. В Ассоциации попросили подтвердить эту информацию, чего я, конечно же, не сделал.

– То есть по поводу главной арены города с вами даже переговоров никто не вел?

– Нет. И это со стороны «Полтавы» очень непорядочно. Знаете, можете так и написать – я разрываю все отношения с этим клубом. Они играли у нас на стадионе «Молодежный» за минимальную цену из всех возможных. Я и «Ворскла» всегда шли им навстречу. А они нам сейчас просто на голову сели.

На стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского базируется взрослая команда, женская команда, команда U-19. Нельзя просто так взять и в последний момент добавить дополнительную команду, которая здесь будет постоянно играть. Мы живем в маленьком городе, все друг друга знаем.

Но вместо того чтобы планомерно и заранее договариваться, они вот так за спиной хотят поставить нас в неудобное положение. Вы же прекрасно знаете, кто это делает. Знаете этого «великого менеджера» Станислава Майзуса… «Полтава» что-то там как-то интерпретирует, но это их проблемы.

– Что означает «разрываю все отношения с СК Полтава»?

– Я готов даже в юридической плоскости аннулировать все наши соглашения относительно стадиона «Молодежный». Возможно, тогда вместо кулуарных игр будут какие-то переговоры.

– Что с трансферными банами?

– Мы их погасим. Могу вас в этом заверить.