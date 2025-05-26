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Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 16:23 | Обновлено 26 мая 2025, 17:09
1254
0

Проблемы со стадионом? В Полтаве прокомментировали вопрос лицензирования

Исполнительный директор полтавского клуба пояснил ситуацию с аттестацией

26 мая 2025, 16:23 | Обновлено 26 мая 2025, 17:09
1254
0
Проблемы со стадионом? В Полтаве прокомментировали вопрос лицензирования
СК Полтава. Станислав Майзус

Исполнительный директор СК Полтава Станислав Майзус прокомментировал информацию о том, что его клуб может не получить аттестат на участие в УПЛ из-за проблем со стадионом:

«Проблемы с аттестацией на участие в УПЛ? Я же не являюсь представителем аттестационного комитета УАФ. Я – исполнительный директор СК Полтава. На этот вопрос могут ответить те люди, которые занимаются аттестацией.

Могут ли возникнуть проблемы инфраструктурного характера? Нет. Не могут. У нас есть все необходимые документы, подписанные с футбольным клубом Ворскла.

Будет ли команда играть на стадионе имени Бутовского в Полтаве, деля его с Ворсклой? Я дам точный ответ на этот вопрос через несколько дней.

Выписали ли с больничного главного тренера Владимира Сысенко? Жаль, но нет. Владимир Анатольевич все еще болеет».

Команда СК Полтава по итогам сезона Первой лиги заняла второе место и получила право выступать в УПЛ.

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Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стадион Ворскла им. А.Бутовского Украинская Премьер-лига лицензирование клубов Ворскла Полтава Владимир Сысенко
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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