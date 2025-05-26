Проблемы со стадионом? В Полтаве прокомментировали вопрос лицензирования
Исполнительный директор полтавского клуба пояснил ситуацию с аттестацией
Исполнительный директор СК Полтава Станислав Майзус прокомментировал информацию о том, что его клуб может не получить аттестат на участие в УПЛ из-за проблем со стадионом:
«Проблемы с аттестацией на участие в УПЛ? Я же не являюсь представителем аттестационного комитета УАФ. Я – исполнительный директор СК Полтава. На этот вопрос могут ответить те люди, которые занимаются аттестацией.
Могут ли возникнуть проблемы инфраструктурного характера? Нет. Не могут. У нас есть все необходимые документы, подписанные с футбольным клубом Ворскла.
Будет ли команда играть на стадионе имени Бутовского в Полтаве, деля его с Ворсклой? Я дам точный ответ на этот вопрос через несколько дней.
Выписали ли с больничного главного тренера Владимира Сысенко? Жаль, но нет. Владимир Анатольевич все еще болеет».
Команда СК Полтава по итогам сезона Первой лиги заняла второе место и получила право выступать в УПЛ.
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