19-летняя чешка пояснила, как ей удалось переиграть Костюк на Ролан Гаррос

19-летняя чешская теннисистка Сара Бейлек прокомментировала победу над Мартой Костюк (6:3, 6:1) в матче первого раунда Ролан Гаррос 2025:

«Я не выходила на матч с какими-либо ожиданиями. Я просто думала, что покажу лучшее выступление, на которое способна, и посмотрю, чего мне будет достаточно. И этого оказалось достаточно. Я рада, что сумела подавить соперницу.

Первая основа Grand Slam? Когда я не прошла квалификацию в Австралии, тренер сказал мне после матча, что если я никогда не смогу преодолеть этот барьер (квалификационный), то, по крайней мере, буду хоть чем-то известна. Но я рада, что вышла в основу слэма. И я должна быть довольна своим выступлением.

Я старалась придерживаться тактике, которую мне подсказали мой тренер и агент, основываясь на матчах, в которых они видели мою соперницу. Я придерживалась тактике, которой я в совершенстве овладела, и ни у кого в нашем боксе не случилось сердечного приступа, который был у всех во время моих выступлений в квалификации».

Следующей соперницей Сары будет победительница противостояния Жаклин Кристиан – Кимберли Биррелл.

Видеообзор матча Марта Костюк – Сара Бейлек