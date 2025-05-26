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  4. КОСТЮК: Это не причина менять команду. Немного стремно раскрывать все карты
Ролан Гаррос
26 мая 2025, 04:58 |
279
0

КОСТЮК: Это не причина менять команду. Немного стремно раскрывать все карты

Украинская теннисистка прокомментировала поражение Саре Бейлек на старте Ролан Гаррос

26 мая 2025, 04:58 |
279
0
КОСТЮК: Это не причина менять команду. Немного стремно раскрывать все карты
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

25 мая украинская теннисистка Марта Костюк уступила Саре Бейлек в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2025 со счетом 1:6, 3:6.

После завершения встречи в комментарии изданию «Чемпіон» украинка прокомментировала свое поражение:

«Мы уже говорили с тренером о причинах поражения. Невозможно точно знать, почему именно так произошло. Я – такой же человек, как и все. Бывают дни, когда ничего не получается. И сегодня был именно такой. А соперница, кстати, показала теннис высокого уровня. Я же, наоборот, играла слабо. Жаль, что это случилось именно на турнире Grand Slam. Но как есть. Я верю, что после тяжелых поражений всегда приходят победы.

Результат я уже не изменю, но продолжать работать – могу. Ничего катастрофического не произошло. И это точно не причина менять всю команду, как мне часто советуют. Абсолютно с этим не согласна. Это просто поражение, которое я оставлю позади - и пойду дальше. Тем более, у меня уже, можно сказать, начался травяной сезон.

Что пошло не так? Я обычно охотно делюсь мыслями, потому что считаю это частью работы. Но сейчас... Если что-то скажу – потом мне это будут постоянно вспоминать. И якобы только из-за этого меня преследуют поражения. Откровенно – по-человечески немножко стремно открывать карты. Как и у всех спортсменов, бывают плохие дни, вызванные разными причинами. Перед матчем и во время матча я сделала все, что могла.

У Сары специфический стиль. Грунт – ее стихия. Я на 99% уверена, что на харде или на траве я взяла бы реванш. Ее 81% первой подачи? Ну, не знаю, насколько это что-то изменило, потому что средняя скорость там – 140 км/ч или даже ниже».

Видеообзор матча Марта Костюк – Сара Бейлек

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Марта Костюк Сара Бейлек Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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