Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Помимо Марты, соревнования также покинули Фернанднс, Стернс и Носкова
25 марта на грунтовых кортах Парижа стартовал Открытый чемпионат Франции 2025.
В первой игровой день Ролан Гаррос 2025 покинули четыре сеяные теннисистки: Марта Костюк (Украина, 26-я сеяная), Лейла Фернандес (Канада, 27-я сеяная), Пейтон Стернс (28-я сеяная) и Линда Носкова (29-я сеяная).
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Костюк в первом раунде потерпела поражение от Сары Бейлек, которая прошла квалификацию. Украинка уступила со счетом 1:6, 3:6.
Фернандес проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович 3:6, 1:6.
Стернс не сумела справиться с уроженкой Киева Евой Лис (выступает под флагом Германии). Лис одолела американку, повесив баранку в первом сете – 6:0, 6:3.
Носкова в трех партиях уступила Анастасии Потаповой, не сумев реализовать преимущество с 5:2 в решающей партии. Как итог – 7:5, 1:6, 5:7.
В мужской сетке соревнования покинули три сеяных игрока: Томаш Махач (Чехия, 21-й сеяный), Брендон Накашима (США, 28-й сеяный) и Алекс Микельсен (США, 32-й сеяный).
Махач в середине второй партии не сумел продолжить борьбу против Кентена Али, Накашима проиграл Мариано Навоне, а Микельсен не справился с Хауном Мануэлем Черундоло.
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