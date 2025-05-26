ВИДЕО. Четвертая ракетка и чемпионка Рима едва не покинула Ролан Гаррос
Жасмин Паолини стартовала на мейджоре с непростой победы над Юань Юэ
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 4) стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025 со сложной победы.
В 1/64 финала четвертая ракетка мира провела непростой трех-сетовый поединок против представительницы Китая Юань Юэ (WTA 89), одержав викторию за 1 час и 40 минут.
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Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Жасмин Паолини (Италия) [4] – Юань Юэ (Китай) – 6:1, 4:6, 6:3
В третьей партии Паолини уступала 2:3 с брейком, но вовремя вернулась в игру и взяла четыре гейма подряд.
Перед стартом противостояния букмекерские конторы давали на победу Жасмин коэффициент ниже 1.05.
Паолини в третий раз сыграла против Юань Юэ и в третий раз вышла победительницей. Ранее итальянка обыгрывала китаянку в 1/16 финала тысячника в Пекине в 2023 и в 1/16 финала тысячника в Ухане в 2024.
Паолини выиграла седьмой матч подряд. До старта РГ-2025 она стала чемпионкой на соревнованиях WTA 1000 в Риме.
Во втором круге французского мейджора Жасмин поборется либо против Айлы Томлянович, либо против Майи Джойнт.
ВИДЕО. Четвертая ракетка и чемпионка Рима едва не покинула Ролан Гаррос
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