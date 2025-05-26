ВИДЕО. Олимпийская чемпионка 2024 стартовала на РГ-2025, наказав россиянку
Чжэн Циньвень разобралась с финалисткой 2021 года Анастасией Павлюченковой
Олимпийская чемпионка 2024 и восьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.
В 1/64 финала китаянка в двух сетах разобралась с «нейтралкой» Анастасией Потаповой – финалисткой Ролан Гаррос 2021.
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Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Анастасия Потапова – Чжэн Циньвень (Китай) [8] – 4:6, 3:6
Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году Чжэн проиграла очное противостояние Анастасии с 1/8 финала тысячника в Цинциннати.
Следующей соперницей Чжэн на французском мейджоре будет колумбийка Эмилиано Аранго (WTA 88), которая на старте турнира выбила Александру Эалу (Филиппины, WTA 69).
ВИДЕО. Олимпийская чемпионка 2024 стартовала на РГ-2025, наказав россиянку
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