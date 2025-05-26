ВИДЕО. Экс-вторая ракетка мира получила баранку и вылетела из Ролан Гаррос

Бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова (Чехия, WTA 608) быстро покинула Открытый чемпионат Франции 2025.

В первом раунде чешка в трех сетах уступила Виктории Голубич (Швейцария, WTA 82) за 1 час и 43 минуты.

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Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Петра Квитова (Чехия) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 0:6, 4:6

Квитова провела второе очное противостояние против Голубич. Виктория взяла реванш за поражение на Кубке Федераций в 2018 году.

Петра после возвращения в Тур сыграла уже шесть матчей и сумела выиграть только один. Квитова не выступала с октября 2023 года по февраль 2025 из-за декрета – в июле 2024 у чешки родился сын Петр.

Голубич во втором круге поборется против 16-й сеяной Аманды Анисимовой.