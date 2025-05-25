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Ньюкасл
25.05.2025 18:00 – FT 0 : 1
Эвертон
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Англия
25 мая 2025, 23:32 |
402
0

Ньюкасл – Эвертон – 0:1. Как ассистировал Миколенко. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ 2024/25

25 мая 2025, 23:32 |
402
0
Ньюкасл – Эвертон – 0:1. Как ассистировал Миколенко. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Эвертон.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк. Игра завершилась со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 68-й минуте забил Карлос Алькарас, а ассистировал на него украинский защитник Виталий Миколенко.

АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Ньюкасл – Эвертон – 0:1

Гол: Алькарас, 65

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Алькарас (Эвертон).
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Ньюкасл Эвертон Ньюкасл - Эвертон видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Карлос Алькарас (футболист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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