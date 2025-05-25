25 мая состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Эвертон.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк. Игра завершилась со счетом 1:0.

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Единственный гол на 68-й минуте забил Карлос Алькарас, а ассистировал на него украинский защитник Виталий Миколенко.

АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Ньюкасл – Эвертон – 0:1

Гол: Алькарас, 65

Видеообзор матча