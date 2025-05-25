Англия25 мая 2025, 23:32 |
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Ньюкасл – Эвертон – 0:1. Как ассистировал Миколенко. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ 2024/25
25 мая 2025, 23:32 |
402
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25 мая состоялся матч 38-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Эвертон.
Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк. Игра завершилась со счетом 1:0.
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Единственный гол на 68-й минуте забил Карлос Алькарас, а ассистировал на него украинский защитник Виталий Миколенко.
АПЛ 2024/25. 38-й тур, 25 мая
Ньюкасл – Эвертон – 0:1
Гол: Алькарас, 65
Видеообзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Алькарас (Эвертон).
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