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  4. Миколенко ломает планы Нюкасла. Эвертон вырвал минимальную победу
Англия
25 мая 2025, 20:01 |
1144
2

Миколенко ломает планы Нюкасла. Эвертон вырвал минимальную победу

Команды встретились в 38-м туре АПЛ

25 мая 2025, 20:01 |
1144
2
Миколенко ломает планы Нюкасла. Эвертон вырвал минимальную победу
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая в матче 38-го тура Английской Премьер-лиги встретились "Ньюкасл" и "Эвертон".

Уже традиционно в составе ирисок появился с первых минут украинский защитник Виталий Миколенко.

«Ньюкаслу» в этом матче потребовалась победа, учитывая турнирную таблицу, ведь от набранных очков зависело итоговое место в лиге.

Первый тайм прошел при равной борьбе и без забитых мячей.

Во втором тайме игроки «Эвертона» смогли выйти вперед, а приложил усилия к этому Виталию Миколенко, отдавшему голевую передачу.

Украинец выполнил подачу в штрафную, где Алькарас выпрыгнул выше всех и переправил «сферу» в ворота «сорок».

Футболісти «Ньюкаслу» залишилися біля зони Ліги чемпіонів, але лише завдяки тому, що «Манчестер Юнайтед» переміг «Астон Віллу».

АПЛ. 38-й тру. 25 травня

Ньюкасл – Евертон – 0:1

Голи: Алькарас, 65

Фотозвіт з матчу

Getty Images/Global Images Ukraine

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чемпионат Англии по футболу Ньюкасл Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Символично, Мойес финишировал выше двух команд, из которых его увольняли. Вытащил Эвертон из ямы без какого-либо усиления состава.
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kadaad
Ничего он не сломал!
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