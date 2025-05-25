Миколенко ломает планы Нюкасла. Эвертон вырвал минимальную победу

25 мая в матче 38-го тура Английской Премьер-лиги встретились "Ньюкасл" и "Эвертон".

Уже традиционно в составе ирисок появился с первых минут украинский защитник Виталий Миколенко.

«Ньюкаслу» в этом матче потребовалась победа, учитывая турнирную таблицу, ведь от набранных очков зависело итоговое место в лиге.

Первый тайм прошел при равной борьбе и без забитых мячей.

Во втором тайме игроки «Эвертона» смогли выйти вперед, а приложил усилия к этому Виталию Миколенко, отдавшему голевую передачу.

Украинец выполнил подачу в штрафную, где Алькарас выпрыгнул выше всех и переправил «сферу» в ворота «сорок».

Футболісти «Ньюкаслу» залишилися біля зони Ліги чемпіонів, але лише завдяки тому, що «Манчестер Юнайтед» переміг «Астон Віллу».

АПЛ. 38-й тру. 25 травня

Ньюкасл – Евертон – 0:1

Голи: Алькарас, 65

Фотозвіт з матчу