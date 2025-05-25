Миколенко ломает планы Нюкасла. Эвертон вырвал минимальную победу
Команды встретились в 38-м туре АПЛ
25 мая в матче 38-го тура Английской Премьер-лиги встретились "Ньюкасл" и "Эвертон".
Уже традиционно в составе ирисок появился с первых минут украинский защитник Виталий Миколенко.
«Ньюкаслу» в этом матче потребовалась победа, учитывая турнирную таблицу, ведь от набранных очков зависело итоговое место в лиге.
Первый тайм прошел при равной борьбе и без забитых мячей.
Во втором тайме игроки «Эвертона» смогли выйти вперед, а приложил усилия к этому Виталию Миколенко, отдавшему голевую передачу.
Украинец выполнил подачу в штрафную, где Алькарас выпрыгнул выше всех и переправил «сферу» в ворота «сорок».
Футболісти «Ньюкаслу» залишилися біля зони Ліги чемпіонів, але лише завдяки тому, що «Манчестер Юнайтед» переміг «Астон Віллу».
АПЛ. 38-й тру. 25 травня
Ньюкасл – Евертон – 0:1
Голи: Алькарас, 65
Фотозвіт з матчу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На последнее еврокубковое место претендуют Полесье, Карпаты и Кривбасс
В первом раунде мейджора украинка в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез