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Ньюкасл
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Англия
23 мая 2025, 21:53 |
43
0

Ньюкасл – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву

23 мая 2025, 21:53 |
43
0
Ньюкасл – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ньюкасл

«Ньюкасл» после болезненного поражения от «Астон Виллы» (4:1), обыграл «Ипсвич» (3:0), сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и взял три очка в матче с «Челси» (2:0). Победа над «Челси» была важна в контексте борьбы за место в зоне Лиги чемпионов. Но в предыдущем туре «сороки» уступили «Арсеналу» (0:1). «Ньюкасл» идет на четвертом месте, опережая «Челси» и «Астон Виллу» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. На одно очко от этой группы команд отстает «Ноттингем Форест». Так что потеря очков в матче с «Эвертоном» может оставить «Ньюкасл» без ЛЧ.

Эвертон

У «Эвертона» была серия матчей с командами из верхней трети турнирной таблицы. Команда проиграла «Ливерпулю» (0:1), «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (0:1), сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) и обыграла «Ноттингем Форест» (1:0). После этого команда Виталия Миколенко разошлась миром с «Ипсвичем» (2:2) и одержала победы в матчах с «Фулхэмом» (3:1) и «Саутгемптоном» (2:0). В турнирной таблице «Эвертон» идет на 13 месте и уже не покинет его независимо от результатов матчей последнего тура чемпионата.

Личные встречи

Поединок первого круга завершился вничью 0:0. Из последних пяти матчей в АПЛ «Ньюкасл» выиграл два. На счету «Эвертона» одна победа.

«Ньюкасл» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» забивает в среднем по 2,22 гола за игру. Средняя результативность «Эвертона» в гостях составляет 0,83 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ньюкасл»: Поуп, Берн, Ботман, Шер, Барнс, Гордон, Ливраменто, Мерфи, Тонали, Гимараэс, Уилсон.
  • «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Янг, Брэнтуэйт, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Дукуре, Ндиайе, Макнил, Бетункал.

Прогноз

«Ньюкаслу» нужна только победа. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
25 мая 2025 -
18:00
Эвертон
Забьют обе команды 1,86 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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