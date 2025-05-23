В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ньюкасл

«Ньюкасл» после болезненного поражения от «Астон Виллы» (4:1), обыграл «Ипсвич» (3:0), сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и взял три очка в матче с «Челси» (2:0). Победа над «Челси» была важна в контексте борьбы за место в зоне Лиги чемпионов. Но в предыдущем туре «сороки» уступили «Арсеналу» (0:1). «Ньюкасл» идет на четвертом месте, опережая «Челси» и «Астон Виллу» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. На одно очко от этой группы команд отстает «Ноттингем Форест». Так что потеря очков в матче с «Эвертоном» может оставить «Ньюкасл» без ЛЧ.

Эвертон

У «Эвертона» была серия матчей с командами из верхней трети турнирной таблицы. Команда проиграла «Ливерпулю» (0:1), «Манчестер Сити» (0:2) и «Челси» (0:1), сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) и обыграла «Ноттингем Форест» (1:0). После этого команда Виталия Миколенко разошлась миром с «Ипсвичем» (2:2) и одержала победы в матчах с «Фулхэмом» (3:1) и «Саутгемптоном» (2:0). В турнирной таблице «Эвертон» идет на 13 месте и уже не покинет его независимо от результатов матчей последнего тура чемпионата.

Личные встречи

Поединок первого круга завершился вничью 0:0. Из последних пяти матчей в АПЛ «Ньюкасл» выиграл два. На счету «Эвертона» одна победа.

«Ньюкасл» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» забивает в среднем по 2,22 гола за игру. Средняя результативность «Эвертона» в гостях составляет 0,83 гола за матч.

Возможные составы

«Ньюкасл»: Поуп, Берн, Ботман, Шер, Барнс, Гордон, Ливраменто, Мерфи, Тонали, Гимараэс, Уилсон.

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Янг, Брэнтуэйт, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Дукуре, Ндиайе, Макнил, Бетункал.

Прогноз

«Ньюкаслу» нужна только победа. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua Ньюкасл Эвертон Забьют обе команды 1,86 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.