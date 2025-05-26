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Манчестер Юнайтед
25.05.2025 18:00 – FT 2 : 0
Астон Вилла
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Англия
26 мая 2025, 00:33 |
34
0

Ман Юнайтед – Астон Вилла – 2:0. Красная Мартинеса. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Английской Премьер-лиги

26 мая 2025, 00:33 |
34
0
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 2:0. Красная Мартинеса. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой».

Встречу принимал «Олд Траффорд» в Манчестере.

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 2:0 благодаря голами Амада Диалло и Кристиана Эриксена.

С конца первого тайма гости играли вдесятером: красную карточку получил голкипер Эмилиано Мартинес.

Английская Премьер-лига. 38-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 2:0

Голы: Диалло, 76, Эриксен, 87 (пенальти)

Удаление: Мартинес, 45+1

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
45’ +1
Эмилиано Мартинес (Астон Вилла) получает красную карточку.
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Манчестер Юнайтед Астон Вилла Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Амад Диалло Эмилиано Мартинес Кристиан Эриксен видео голов и обзор удаление (красная карточка) Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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