Ман Юнайтед – Астон Вилла – 2:0. Красная Мартинеса. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой».
Встречу принимал «Олд Траффорд» в Манчестере.
Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 2:0 благодаря голами Амада Диалло и Кристиана Эриксена.
С конца первого тайма гости играли вдесятером: красную карточку получил голкипер Эмилиано Мартинес.
Английская Премьер-лига. 38-й тур
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 2:0
Голы: Диалло, 76, Эриксен, 87 (пенальти)
Удаление: Мартинес, 45+1
Видеообзор матча:
События матча
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