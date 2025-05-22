Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву
В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» провалил сезон. Из последних пяти матчей в АПЛ команда Рубена Аморима проиграла четыре. «Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» (0:1), «Брентфорду» (3:4), «Вест Хэму» (0:2) и «Челси» (0:1). Разбавила все это ничья с «Борнмутом» (1:1). В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает 16 место. У команды был шанс частично спасти сезон. Но в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1). При этом клуб не собирается отправлять в отставку главного тренера и в новом сезоне продолжит работу с Рубеном Аморимом.
Астон Вилла
«Астон Вилла» после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) одержала три победы подряд. Под натиском команды Унаи Эмери не устояли «Фулхэм» (1:0), «Борнмут» (1:0) и «Тоттенхэм» (2:0). «Астон Вилла» рвется в Лигу чемпионов. Команда занимает шестое место, уступая «Ньюкаслу» и «Челси» по разнице забитых и пропущенных мячей. Так что даже победа над «Манчестер Юнайтед» может не помочь «Астон Вилле» попасть в заветную пятерку.
Личные встречи
Матч первого круга завершился вничью 0:0. Из последних пяти матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл три. На счету «Астон Виллы» одна победа.
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем по 1,17 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» в гостях составляет 1,33 гола за матч.
Возможные составы
- «Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Шоу, Мазрауи, Каземиро, Фернандеш, Доргу, Диалло, Хейлунн, Гарначо.
- «Астон Вилла»: Мартинес, Матсен, Кэш, Торрес, Конса, Онана, Камара, Макгинн, Роджерс, Асенсио, Уоткинс.
Прогноз
«Астон Вилла» всеми силами будет стараться победить. Букмекерская компания betking оценивает вероятность победы «Астон Виллы» коэффициентом 1,71.
18:00
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер просит усилить атаку
За детскую команду «вишен» будет выступать Егор Климентьев