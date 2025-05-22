Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
25.05.2025 18:00 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 мая 2025, 22:19 |
73
0

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву

22 мая 2025, 22:19 |
73
0
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» провалил сезон. Из последних пяти матчей в АПЛ команда Рубена Аморима проиграла четыре. «Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» (0:1), «Брентфорду» (3:4), «Вест Хэму» (0:2) и «Челси» (0:1). Разбавила все это ничья с «Борнмутом» (1:1). В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает 16 место. У команды был шанс частично спасти сезон. Но в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1). При этом клуб не собирается отправлять в отставку главного тренера и в новом сезоне продолжит работу с Рубеном Аморимом.

Астон Вилла

«Астон Вилла» после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) одержала три победы подряд. Под натиском команды Унаи Эмери не устояли «Фулхэм» (1:0), «Борнмут» (1:0) и «Тоттенхэм» (2:0). «Астон Вилла» рвется в Лигу чемпионов. Команда занимает шестое место, уступая «Ньюкаслу» и «Челси» по разнице забитых и пропущенных мячей. Так что даже победа над «Манчестер Юнайтед» может не помочь «Астон Вилле» попасть в заветную пятерку.

Личные встречи

Матч первого круга завершился вничью 0:0. Из последних пяти матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл три. На счету «Астон Виллы» одна победа.

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем по 1,17 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» в гостях составляет 1,33 гола за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Йоро, Магуайр, Шоу, Мазрауи, Каземиро, Фернандеш, Доргу, Диалло, Хейлунн, Гарначо.
  • «Астон Вилла»: Мартинес, Матсен, Кэш, Торрес, Конса, Онана, Камара, Макгинн, Роджерс, Асенсио, Уоткинс.

Прогноз

«Астон Вилла» всеми силами будет стараться победить. Букмекерская компания betking оценивает вероятность победы «Астон Виллы» коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
25 мая 2025 -
18:00
Астон Вилла
Победа Астон Виллы 1,71 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

По теме:
Агробизнес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Буковина – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Эпицентр – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
Футбол | 22 мая 2025, 18:22 13
«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер
«У нас элитная команда». Артета потребовал от Арсенала конкретный трансфер

Тренер просит усилить атаку

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
Футбол | 22 мая 2025, 14:06 7
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал

За детскую команду «вишен» будет выступать Егор Климентьев

В Реале определили лучшего игрока сезона 2024/25
Футбол | 22.05.2025, 21:51
В Реале определили лучшего игрока сезона 2024/25
В Реале определили лучшего игрока сезона 2024/25
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Война | 22.05.2025, 09:00
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Футбол | 22.05.2025, 08:55
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 3
Футбол
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Филип Хргович назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
21.05.2025, 03:28
Бокс
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
Аренда провалена. Сын легенды Динамо не заиграл даже в Первой лиге
21.05.2025, 04:41 2
Футбол
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
Джошуа назвал боксера, которого он по-настоящему ненавидит
21.05.2025, 02:31
Бокс
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
Вечер бокса в Японии. Поражение легенды, жуткий нокаут от Танигучи
20.05.2025, 18:57 1
Бокс
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
22.05.2025, 07:45 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
21.05.2025, 07:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем