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25.05.2025 18:00 – FT 2 : 0
Астон Вилла
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Англия
25 мая 2025, 20:01 | Обновлено 25 мая 2025, 20:02
343
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С удалением Мартинеса. Манчестер Юнайтед одолел Астон Виллу

Кипер гостей получил красную карточку в конце первого тайма

25 мая 2025, 20:01 | Обновлено 25 мая 2025, 20:02
343
0
С удалением Мартинеса. Манчестер Юнайтед одолел Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой».

Встречу принимал «Олд Траффорд» в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля доминировали почти весь первый тайм. В компенсированное к первой половине время кипер гостей Эмилиано Мартинес получил красную карточку за фол на Расмусе Хойлунде. Всю вторую половину клуб из Бирмингема провел вдесятером, потому был вынужден отбиваться от атак «красных дьяволов», которые, в конечном итоге, привели к голам: забитые мячи на счету Амада Диалло и Кристиана Эриксена.

«Астон Вилла» с 66 очками заняла 6-ю позицию и квалифицировалась в Лигу Европы. 5-ю позицию, отправляющую в Лигу чемпионов, занял «Ньюкасл». «Манчестер Юнайтед» с 42 баллами стал 15-м.

Английская Премьер-лига. 38-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 2:0

Голы: Диалло, 76, Эриксен, 87 (пенальти)

Удаление: Мартинес, 45+1

Манчестер Юнайтед: Байындыр, Хевен (Эванс, 66), Магуйар, Линделеф, Доргу, Каземиро, Фернандеш, Мазрауи (Далот, 20 (Мейну, 46)), Маунт (Эриксен, 66), Диалло, Хойлунд (Мартин, 81)

Астон Вилла: Мартинес, Маатсен, Торрес, Конса, Кэш, Онана (Рємси, 63), Камара (Баркли, 84), Макгин (Тилеманс, 63), Асенсио (Ольсен, 45+4), Роджерс (Мален, 84), Уоткинс

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Астон Вилла Манчестер Юнайтед - Астон Вилла Манчестер Юнайтед удаление (красная карточка) Эмилиано Мартинес Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Амад Диалло Кристиан Эриксен
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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