СВИТОЛИНА: Чувствую, что не так уж далека от топ-10. Это моя цель на сезон

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая сейчас занимает 14-е место в рейтинге WTA, пообщалась с журналистами после победы над Зейнеп Сонмез в матче 1/64 финала Ролан Гаррос 2025:

– Это был хороший матч с моей стороны. Я чувствовала, что играю хорошо. С самого начала было важно сосредоточиться. В первых раундах всегда непросто. Да, я рада, что смогла показать хороший уровень игры от первого до последнего очка.

– У вас был удачный грунтовый сезон. Как вы чувствовали себя, приехав сюда? Наверное, вы приехали с большим запасом уверенности?

– Да, действительно, у меня были хорошие турниры перед Ролан Гаррос. Конечно, победа на турнире WTA 250 в Руане, это был отличный турнир для меня. Затем я хорошо сыграла в Мадриде, а также в Риме. Я чувствовала, что нахожу свою игру в разных условиях. И это придало мне много уверенности. Так что сейчас я буду работать над некоторыми вещами в выходной, чтобы улучшить то, что нужно. Да, просто постараюсь показать свою лучшую игру в следующем раунде.

– Вы считаете себя лучшей теннисисткой сейчас, чем тогда, когда были третьей ракеткой мира?

Конечно, сейчас у меня есть весь опыт прошлых лет. Я чувствую, что мощнее пробиваю, а также, что моя подача хорошо работает. В то время, как мне кажется, я была очень сильной физически. А сейчас я имею более мощные удары. То есть всего понемногу. Но самое главное, что у меня есть и что хорошо иметь, – это весь этот опыт предыдущих лет, когда я была в топе женского тенниса. Сейчас я чувствую, что не так уж и далека от топ-10. Это моя цель на этот сезон: показывать действительно хороший теннис и, конечно, иметь хороший рейтинг.

Свитолина одолела Сонмез со счетом 6:1, 6:1. Во втором круге Элина сыграет против Анны Бондар.