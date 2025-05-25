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  4. Свитолина прокомментировала стартовую победу на Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 16:52 |
508
0

Свитолина прокомментировала стартовую победу на Ролан Гаррос 2025

25 мая Элина в двух сетах переиграла Зейнеп Сонмез в первом раунде мейджора

25 мая 2025, 16:52 |
508
0
Свитолина прокомментировала стартовую победу на Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Зейнеп Сонмез в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2025:

– Элина, поздравляю, это было очень качественное выступление. Но мы знаем, что первый круг на мейджоре может быть опасным. Как тебе удается подготовиться физически и ментально, чтобы так эффективно сыграть на стартовом этапе?

– Что ж, я думаю, что здесь немного дело в опыте. Я годами играла на этом корте. И вообще на Ролан Гаррос я всегда знаю, что должна быть в своей лучшей форме. За это время я оказывалась в разных ситуациях, даже проигрывала в первом сете в первом круге. Это, как ты уже сказала, испытание. Много давления, много людей. Я очень довольна тем, как я отыграла сегодня весь матч.

– Да, это был хороший теннис. И на данный момент у тебя впечатляющий грунтовый сезон: титул в Руане, полуфинал в Мадриде, четвертьфинал в Риме. Почему по твоему мнению твоя игра так хорошо работает на этом покрытии?

– Я стараюсь очень много работать. После Майами и хардовых турниров я старалась сделать этот переход на грунт плавным для моего тела. Конечно, этот переход - это в целом нелегко, но еще и учитывая мои предыдущие травмы, я пыталась использовать столько времени, сколько потребуется, сосредоточиться на физических особенностях. Я рада, что все сработало на таких крупных турнирах, это прекрасно, когда ты в такой форме на этих соревнованиях.

– Работа действительно приносит свои плоды. И последнее, но не менее важное. Ты почти дома здесь, правильно? Так что мой следующий вопрос таков: «Когда я сделаю это интервью на французском»?

– Все бросают мне этот вызов, чтобы я говорила по-французски. Но я хочу сказать, что я благодарна за поддержку, за любовь, которую я получаю каждый раз, когда я сюда приезжаю. Теперь очередь Гаэля играть (смеется). Так что для меня это большое удовольствие пережить немного того, что вы, французские игроки, переживаете. И это меня очень трогает.

Во втором круге РГ-2025 Свитолина встретится с Анной Бондар.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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