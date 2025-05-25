ФОТО. Украинская легенда стартовала. Как это было: Свитолина разбила Сонмез
Смотрите фотогалерею матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025
25 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез в первом раунде Открытого чемпионата Франции 2025 на кортах Парижа.
Украинка переиграла представительницу Турции со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 13 минут.
Следующей соперницей Элины будет Анна Бондар из Венгрии, которая занимает 87-е место в рейтинге WTA.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния Свитолина – Сонмез.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Зейнеп Сонмез – Элина Свитолина [14] – 1:6, 1:6
ФОТО. Украинская легенда стартовала. Как это было: Свитолина разбила Сонмез
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