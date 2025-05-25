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  4. ФОТО. Украинская легенда стартовала. Как это было: Свитолина разбила Сонмез
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 15:49 |
210
1

ФОТО. Украинская легенда стартовала. Как это было: Свитолина разбила Сонмез

Смотрите фотогалерею матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

25 мая 2025, 15:49 |
210
1
ФОТО. Украинская легенда стартовала. Как это было: Свитолина разбила Сонмез
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

25 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез в первом раунде Открытого чемпионата Франции 2025 на кортах Парижа.

Украинка переиграла представительницу Турции со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 13 минут.

Следующей соперницей Элины будет Анна Бондар из Венгрии, которая занимает 87-е место в рейтинге WTA.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей противостояния Свитолина – Сонмез.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Зейнеп Сонмез – Элина Свитолина [14] – 1:6, 1:6

ФОТО. Украинская легенда стартовала. Как это было: Свитолина разбила Сонмез

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mystic_Healer
чому фотки завжди такі малі? 600х400 це що взагалі?
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