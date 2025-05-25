Как там Ярмолюк? Вулверхэмтон и Брентфорд сыграли вничью

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Молинью» в Вулверхэмптоне.

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«Пчелы» быстро вышли вперед благодаря голу Мбемо, но во втором тайме «волки» сравняли счет.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

«Брентфорд» с 56 очками завершил чемпионат на 10-м месте. «Вулверхэмптон» с 42 баллами остался 16-м.

Английская Премьер-лига. 38-й тур

Вулверхэмптон – Брентфорд – 1:1

Голы: Мунетси, 75 – Мбемо 20

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.