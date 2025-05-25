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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
25.05.2025 18:00 – FT 1 : 1
Брентфорд
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Англия
25 мая 2025, 20:26 | Обновлено 25 мая 2025, 21:27
499
0

Как там Ярмолюк? Вулверхэмтон и Брентфорд сыграли вничью

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе гостей

25 мая 2025, 20:26 | Обновлено 25 мая 2025, 21:27
499
0
Как там Ярмолюк? Вулверхэмтон и Брентфорд сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд

В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Пчелы» быстро вышли вперед благодаря голу Мбемо, но во втором тайме «волки» сравняли счет.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

«Брентфорд» с 56 очками завершил чемпионат на 10-м месте. «Вулверхэмптон» с 42 баллами остался 16-м.

Английская Премьер-лига. 38-й тур

Вулверхэмптон – Брентфорд – 1:1

Голы: Мунетси, 75 – Мбемо 20

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Егор Ярмолюк Брентфорд Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бриан Мбемо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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