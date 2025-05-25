Как там Ярмолюк? Вулверхэмтон и Брентфорд сыграли вничью
Украинский полузащитник вышел в стартовом составе гостей
В воскресенье, 25 мая, состоялся матч 38-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Брентфордом».
Встречу принимал «Молинью» в Вулверхэмптоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
«Пчелы» быстро вышли вперед благодаря голу Мбемо, но во втором тайме «волки» сравняли счет.
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
«Брентфорд» с 56 очками завершил чемпионат на 10-м месте. «Вулверхэмптон» с 42 баллами остался 16-м.
Английская Премьер-лига. 38-й тур
Вулверхэмптон – Брентфорд – 1:1
Голы: Мунетси, 75 – Мбемо 20
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкий специалист – об уходе Трента
Матч 38-го тура Серии А начнется в 21:45 по Киеву