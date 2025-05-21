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25.05.2025 18:00 - : -
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Англия
21 мая 2025, 20:55 | Обновлено 21 мая 2025, 21:27
18
0

Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 мая в 18:00 по Киеву

21 мая 2025, 20:55 | Обновлено 21 мая 2025, 21:27
18
0
Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд

В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» – «Брентфорд». Встреча пройдёт на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Вулверхэмптон

Оказавшись под угрозой вылета из АПЛ, «Вулверхемптон» выдал серию побед. Но после того, как команда обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестер» (3:0), «Вулверхемптон», уже находясь в безопасности, потерпел три поражения подряд. «Волки» проиграли «Манчестер Сити» (0:1), «Брайтону» (0:2) и в поединке предыдущего тура уступили «Кристал Пэлас» (2:4). «Вулверхэмптон» идет на 13 месте и имеет шансы финишировать выше «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Брентфорд

«Брентфорд» под конец чемпионата набрал ход и по очереди обыграл «Брайтон» (4:2), «Ноттингем Форест» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (4:3) и «Ипсвич» (1:0). Но в предыдущем туре серия закончилась. Команда Егора Ярмолюка на своем поле уступила «Фулхэму» (2:3). А вот в гостях «пчелы» не проигрывают в трех матчах подряд. В турнирной таблице «Брентфорд» занимает девятое место и в случае победы над «Вулверхэмптоном» и поражения «Брайтона» в матче с «Тоттенхэмом» может закончить сезон на восьмой позиции.

Личные встречи

Поединок первого круга прошел результативно и закончился со счетом 5:3 в пользу «Брентфорда». Из последних пяти матчей в АПЛ команды выиграли по два. Еще одна встреча закончилась вничью.

«Вулверхэмптон» – «Брентфорд»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Вулверхэмптон» забивает в среднем по 1,44 гола за игру. Средняя результативность «Брентфорда» в гостях составляет 1,39 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вулверхэмптон»: Бентли, Гомеш, Агбаду, Джига, Сарабия, Гедеш, Аит-Нури, Гомеш, Нето, Белльгард, Ларсен.
  • «Брентфорд»: Флеккен, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Нергор, Шаде, Мбемо, Дамсгор, Висса.

Прогноз

Команды могут сыграть результативно, как и в матче первого круга. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,25.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
25 мая 2025 -
18:00
Брентфорд
Тотал больше 3,5 2,25 Сделать ставку

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Вулверхэмптон Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол Егор Ярмолюк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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