Сезон завершили Лигой Европы. Тоттенхэм опозорился в игре против Брайтона

В матче 38-го тура АПЛ сыграли свой финальный матч сезона «Тоттенхэм» и «Брайтон».

Хозяева поля в первом тайме вышли вперед. Гол забил Доминик Соланке с пенальти.

Второй тайм «шпоры» откровенно провалили. Уже на 51-й минуте матча Джек Хиншелвуд сравнял счет. На 64-й тот же Хиншелвуд уже вывел Брайтон вперед.

В концовке матча болельщики увидели еще два мяча – и все в исполнении гостей. Мэтт О'Райли забил с пенальти, а Диего Гомес – по игре.

Похоже, что подопечные Анже Постекоглу уже не собирались сражаться в последнем туре, ведь победа в Лиге Европы выводит их в Лигу чемпионов с 17-й строчки.

АПЛ. 38-й тур. 25 мая

Тоттенхэм – Брайтон – 1:4

Голы: Соланке, 17 (пенальти) – Хиншелвуд, 51, 64, О'Райли, 88 (пенальти), Гомес, 90+3

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine