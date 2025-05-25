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Тоттенхэм
25.05.2025 18:00 – FT 1 : 4
Брайтон
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Англия
25 мая 2025, 20:37 | Обновлено 25 мая 2025, 21:24
868
1

Сезон завершили Лигой Европы. Тоттенхэм опозорился в игре против Брайтона

Команды встретились в матче 38-го тура АПЛ

25 мая 2025, 20:37 | Обновлено 25 мая 2025, 21:24
868
1
Сезон завершили Лигой Европы. Тоттенхэм опозорился в игре против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 38-го тура АПЛ сыграли свой финальный матч сезона «Тоттенхэм» и «Брайтон».

Хозяева поля в первом тайме вышли вперед. Гол забил Доминик Соланке с пенальти.

Второй тайм «шпоры» откровенно провалили. Уже на 51-й минуте матча Джек Хиншелвуд сравнял счет. На 64-й тот же Хиншелвуд уже вывел Брайтон вперед.

В концовке матча болельщики увидели еще два мяча – и все в исполнении гостей. Мэтт О'Райли забил с пенальти, а Диего Гомес – по игре.

Похоже, что подопечные Анже Постекоглу уже не собирались сражаться в последнем туре, ведь победа в Лиге Европы выводит их в Лигу чемпионов с 17-й строчки.

АПЛ. 38-й тур. 25 мая

Тоттенхэм – Брайтон – 1:4

Голы: Соланке, 17 (пенальти) – Хиншелвуд, 51, 64, О'Райли, 88 (пенальти), Гомес, 90+3

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Доминик Соланке
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Треба Кубок Ліги Європи передати Брайтону). А якщо серйозно, то логічне закінчення сезону дляТоттенхема
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