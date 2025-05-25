Сезон завершили Лигой Европы. Тоттенхэм опозорился в игре против Брайтона
Команды встретились в матче 38-го тура АПЛ
В матче 38-го тура АПЛ сыграли свой финальный матч сезона «Тоттенхэм» и «Брайтон».
Хозяева поля в первом тайме вышли вперед. Гол забил Доминик Соланке с пенальти.
Второй тайм «шпоры» откровенно провалили. Уже на 51-й минуте матча Джек Хиншелвуд сравнял счет. На 64-й тот же Хиншелвуд уже вывел Брайтон вперед.
В концовке матча болельщики увидели еще два мяча – и все в исполнении гостей. Мэтт О'Райли забил с пенальти, а Диего Гомес – по игре.
Похоже, что подопечные Анже Постекоглу уже не собирались сражаться в последнем туре, ведь победа в Лиге Европы выводит их в Лигу чемпионов с 17-й строчки.
АПЛ. 38-й тур. 25 мая
Тоттенхэм – Брайтон – 1:4
Голы: Соланке, 17 (пенальти) – Хиншелвуд, 51, 64, О'Райли, 88 (пенальти), Гомес, 90+3
Фотоотчет с матча
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