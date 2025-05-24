В воскресенье, 25 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

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Тоттенхэм

Свой главный матч в текущем сезоне «Тоттенхэм» выиграл 21 мая в Бильбао. «Шпоры» в финале Лиги Европы со счетом 1:0 обыграли «Манчестер Юнайтед» и впервые с 2008 года взяли трофей. Также команда получила путевку в основной раунд Лиги чемпионов. А вот в АПЛ дела у «Тоттенхэма» идут не лучшим образом. После поражений от «Ноттингам Форест» (1:2) и «Ливерпуля» (1:5), «шпоры» сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Но затем «Тоттенхэм» проиграл «Кристал Пэлас» (0:2) и «Астон Вилле» (0:2). У команды уже 21 поражение в чемпионате и 17 место в турнирной таблице.

Брайтон

У «Брайтона» продолжается беспроигрышная серия матчей. После поражения от «Брентфорда» (2:4), команда обыграла «Вест Хэм» (3:2), сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1), а затем одержала победы в поединках с «Вулверхэмптоном» (2:0) и «Ливерпулем» (3:2). Чемпиона «Брайтон» одолел на его поле. В турнирной таблице «Брайтон» занимает восьмое место и выше подняться уже не сможет.

Личные встречи

В матче первого круга «Брайтон» одержал победу со счетом 3:2. Из пяти последних матчей «чайки» выиграли два. Три победы на счету «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» – «Брайтон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Тоттенхэм» забивает в среднем по 1,89 гола за игру. Средняя результативность «Брайтона» в гостях составляет 1,78 гола за матч.

Возможные составы

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Сарр, Биссума, Бентанкур, Джонсон, Соланке, Ришарлисон.

«Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Виффер, Уэбстер, ван Хекке, Айяри, Балеба, Груда, Аденгра, Минте, Уэлбек.

Прогноз

Результат матча для команд особого значения не имеет и они могут продемонстрировать результативный футбол. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,81.

Прогноз Sport.ua Тоттенхэм Брайтон Тотал больше 3,5 1,81 Сделать ставку

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