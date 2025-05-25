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  4. Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Старт на Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Ролан Гаррос
25 мая 2025, 16:56 |
285
0

Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Старт на Ролан Гаррос. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025

25 мая 2025, 16:56 |
285
0
Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Старт на Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Зейнеп Сонмез

25 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез в первом раунде Открытого чемпионата Франции 2025 на кортах Парижа.

Украинка переиграла представительницу Турции со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 13 минут.

Следующей соперницей Элины будет Анна Бондар из Венгрии, которая занимает 87-е место в рейтинге WTA.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Зейнеп Сонмез – Элина Свитолина [14] – 1:6, 1:6

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Зейнеп Сонмез Ролан Гаррос 2025 видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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