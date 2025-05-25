Ролан Гаррос25 мая 2025, 16:56 |
285
0
Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Старт на Ролан Гаррос. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Ролан Гаррос 2025
25 мая 2025, 16:56 |
285
0
25 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез в первом раунде Открытого чемпионата Франции 2025 на кортах Парижа.
Украинка переиграла представительницу Турции со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 13 минут.
Следующей соперницей Элины будет Анна Бондар из Венгрии, которая занимает 87-е место в рейтинге WTA.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Зейнеп Сонмез – Элина Свитолина [14] – 1:6, 1:6
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 мая 2025, 12:36 24
Арда скоро заключит контракт с донецким клубом
Теннис | 25 мая 2025, 15:30 5
Поединок 1/64 финала состоится 25 мая и начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву
Футбол | 24.05.2025, 18:20
Футбол | 25.05.2025, 09:23
Бокс | 25.05.2025, 08:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.05.2025, 13:57 11
24.05.2025, 12:10 11
24.05.2025, 21:47 2
23.05.2025, 21:04 3
24.05.2025, 19:27 5
24.05.2025, 09:13 11
25.05.2025, 10:05 2
24.05.2025, 18:43 3