Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Старт на Ролан Гаррос. Видеообзор матча

25 мая первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разгромила Зейнеп Сонмез в первом раунде Открытого чемпионата Франции 2025 на кортах Парижа.

Украинка переиграла представительницу Турции со счетом 6:1, 6:1 за 1 час и 13 минут.

Следующей соперницей Элины будет Анна Бондар из Венгрии, которая занимает 87-е место в рейтинге WTA.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Зейнеп Сонмез – Элина Свитолина [14] – 1:6, 1:6

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Видеообзор матча