Рейтинг АТР. Старт Ролан Гаррос 2025: в топ-10 произошло одно изменение

25 мая ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга перед стартом Ролан Гаррос 2025. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 500 в Гамбурге и АТР 250 в Женеве.

Победитель пятисотника в Гамбурге Флавио Коболли поднялся на девять мест и улучшил личный рекорд – он располагается на 26-й позиции.

Чемпионом в Женеве стал легендарный Новак Джокович, который сохранил шестую строчку.

Из изменений в топ-10: Лоренцо Музетти обошел Каспера Рууда. Итальянец теперь седьмой, норвежец – восьмой.

Топ-10 рейтинга АТР

Что касается украинских теннисистов и теннисистов с паспортами Украины, то первыми двумя номерами нашей страны являются Виталий Сачко и Олег Приходько.

Александр Овчаренко поднялся на восемь мест и идет 347-м. Все остальные украинцы вне топ-400.

Лучший прогресс у Вячеслава Белинского – плюс 57 мест и текущая 485-я строчка.

Украинцы в рейтинге АТР