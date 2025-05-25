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  4. Рейтинг АТР. Старт Ролан Гаррос 2025: в топ-10 произошло одно изменение
ATP
25 мая 2025, 11:42 | Обновлено 25 мая 2025, 12:37
182
0

Рейтинг АТР. Старт Ролан Гаррос 2025: в топ-10 произошло одно изменение

Лоренцо Музетти обошел Каспер Рууда и поднялся на седьмое место

25 мая 2025, 11:42 | Обновлено 25 мая 2025, 12:37
182
0
Рейтинг АТР. Старт Ролан Гаррос 2025: в топ-10 произошло одно изменение
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли

25 мая ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга перед стартом Ролан Гаррос 2025. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 500 в Гамбурге и АТР 250 в Женеве.

Победитель пятисотника в Гамбурге Флавио Коболли поднялся на девять мест и улучшил личный рекорд – он располагается на 26-й позиции.

Чемпионом в Женеве стал легендарный Новак Джокович, который сохранил шестую строчку.

Из изменений в топ-10: Лоренцо Музетти обошел Каспера Рууда. Итальянец теперь седьмой, норвежец – восьмой.

Топ-10 рейтинга АТР

Что касается украинских теннисистов и теннисистов с паспортами Украины, то первыми двумя номерами нашей страны являются Виталий Сачко и Олег Приходько.

Александр Овчаренко поднялся на восемь мест и идет 347-м. Все остальные украинцы вне топ-400.

Лучший прогресс у Вячеслава Белинского – плюс 57 мест и текущая 485-я строчка.

Украинцы в рейтинге АТР

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Тейлор Фритц Александр Зверев Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Лоренцо Музетти Джек Дрейпер Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2025 Флавио Коболли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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