Рейтинг АТР. Старт Ролан Гаррос 2025: в топ-10 произошло одно изменение
Лоренцо Музетти обошел Каспер Рууда и поднялся на седьмое место
25 мая ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга перед стартом Ролан Гаррос 2025. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 500 в Гамбурге и АТР 250 в Женеве.
Победитель пятисотника в Гамбурге Флавио Коболли поднялся на девять мест и улучшил личный рекорд – он располагается на 26-й позиции.
Чемпионом в Женеве стал легендарный Новак Джокович, который сохранил шестую строчку.
Из изменений в топ-10: Лоренцо Музетти обошел Каспера Рууда. Итальянец теперь седьмой, норвежец – восьмой.
Топ-10 рейтинга АТР
Что касается украинских теннисистов и теннисистов с паспортами Украины, то первыми двумя номерами нашей страны являются Виталий Сачко и Олег Приходько.
Александр Овчаренко поднялся на восемь мест и идет 347-м. Все остальные украинцы вне топ-400.
Лучший прогресс у Вячеслава Белинского – плюс 57 мест и текущая 485-я строчка.
Украинцы в рейтинге АТР
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