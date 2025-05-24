Нейтрал наказан. Определен победитель турнира ATP 500 в Гамбурге

Итальянский теннисист Флавио Коболли (АТР 35) стал победителем грунтового турнира АТР 500 в Гамбурге, Германия.

В финале итальянец в двух сетах разобрался с «нейтральным» третьим сеяным Андреем Рублевым (АТР 17) за 1 час и 29 минут.

ATP 500 Гамбург. Грунт. Финал

Андрей Рублев [3] – Флавио Коболли (Италия) – 2:6, 4:6

Коболли провел первое очное противостояние против Рублева.

Для Флавио этот трофей стал вторым в карьере. В апреля он стал победителем соревнований АТР 250 в Бухаресте, также на грунте.

В обновленной версии рейтинга АТР Коболли поднимется в топ-30 и установит личный рекорд – станет 26-м.

Следующим турниром Коболли будет Ролан Гаррос. В первом раунде он поборется против лаки-лузера Марина Чилича.