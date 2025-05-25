Рейтинг WTA перед стартом Ролан Гаррос 2025. Как изменились места украинок?
Элина Свитолина опустилась на одну позицию, Марта Костюк прибавила одну строчку
25 мая женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга перед стартом Ролан Гаррос 2025. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи WTA 500 в Страсбурге и WTA 250 в Рабате.
Победительница в Страсбурге Елена Рыбакина улучшила одно место и теперь идет 11-й.
Чемпионка Рабата Майя Джойнт поднялась аж на 25 позиций и сейчас занимает 53-ю строчку.
Из изменений в топ-10: Чжэн Циньвень обошла Мэдисон Киз. Китаянка теперь седьмая, а американка – восьмая.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одно место и теперь идет 14-й.
А вот Марта Костюк прибавила одну строчку. Теперь Марта занимает 25-ю строчку.
Даяна Ястремская сохранила 48-е место. Большой регресс у Ангелины Калининой за незащищенный прошлогодний полуфинал Страсбурга – минус 30 позиция и текущая 113-я строчка. Ухудшение в рейтинге и у Анастасии Соболевой, однако очки за пройденную квалификацию РГ-2025 пока что не учитывались.
Свои места в рейтинге WTA улучшили Юлия Стародубцева (81-я) и Александра Олейникова (217-я – личный рекорд).
Украинки в рейтинге WTA
Из изменений в топ-10 парного рейтинга WTA: Диана Шнайдер обошла Эйжу Мухаммад. Нейтралка теперь девятая, а американка – 10-я.
Первая ракетка Украины в парном разряде Людмила Киченок осталась 11-й. В топ-100 из украинок также находятся Надежда Киченок (46-я) и Марта Костюк (51-я).
Украинки в парном рейтинге WTA
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