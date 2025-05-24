12-я ракетка выиграла трофей WTA 500 в Страсбурге перед стартом РГ-2025

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 12) выиграла трофей на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В финале казахстанка в трех сетах одолела «нейтралку» Людмилу Самсонову (WTA 19) за 2 часа и 16 минут.

WTA 500 Страсбург. Грунт. Финал

Людмила Самсонова [8] – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 1:6, 7:6 (7:2), 1:6

Рыбакина провела шестое очное противостояние против Самсоновой и добыла вторую победу.

Елена сыграла в 20-м финале в карьере на уровне Тура и завоевала девятый титул (четвертый на пятисотниках) – первый с апреля 2024 года.

Рыбакина на пути к трофею обыграла четырех соперниц: помимо Самсоновой, она также прошла Ван Синьюй, Магду Линетт и Беатрис Хаддад Майю. В полуфинале с бразильянкой Елена отыгралась с 0:2 в третьем сете.

Следующим турниром Рыбакиной будет Ролан Гаррос, где в первом раунде сыграет против Юлии Риеры (квалифаерки). Изначально казахстанка должна была встретиться с Белиндой Бенчич на старте мейджора, но швейцарка снялась из-за травмы руки.