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  4. 12-я ракетка выиграла трофей WTA 500 в Страсбурге перед стартом РГ-2025
WTA
24 мая 2025, 18:01 |
581
9

12-я ракетка выиграла трофей WTA 500 в Страсбурге перед стартом РГ-2025

Елена Рыбакина в финале французского пятисотника одолела Людмилу Самсонову

24 мая 2025, 18:01 |
581
9
12-я ракетка выиграла трофей WTA 500 в Страсбурге перед стартом РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (WTA 12) выиграла трофей на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В финале казахстанка в трех сетах одолела «нейтралку» Людмилу Самсонову (WTA 19) за 2 часа и 16 минут.

WTA 500 Страсбург. Грунт. Финал

Людмила Самсонова [8] – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 1:6, 7:6 (7:2), 1:6

Рыбакина провела шестое очное противостояние против Самсоновой и добыла вторую победу.

Елена сыграла в 20-м финале в карьере на уровне Тура и завоевала девятый титул (четвертый на пятисотниках) – первый с апреля 2024 года.

Рыбакина на пути к трофею обыграла четырех соперниц: помимо Самсоновой, она также прошла Ван Синьюй, Магду Линетт и Беатрис Хаддад Майю. В полуфинале с бразильянкой Елена отыгралась с 0:2 в третьем сете.

Следующим турниром Рыбакиной будет Ролан Гаррос, где в первом раунде сыграет против Юлии Риеры (квалифаерки). Изначально казахстанка должна была встретиться с Белиндой Бенчич на старте мейджора, но швейцарка снялась из-за травмы руки.

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Елена Рыбакина Людмила Самсонова WTA Страсбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Андрій Заліщук
Респект Рибакіній, слідом за Рубльовим свій шлях На.уй знайшла і Самсонова
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Сергій Юрійович
Рибогадюкінг.
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Forcer Petya
Приємно ще перемогла і виграла турнір саме Рибакіна, і взагалі приємно що є такі тенісистки як Рибакіна і Касаткіна,  які відмовилися від російського громадянства і не підтримують війну і кремлівський режим 
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