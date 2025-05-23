Олимпийская чемпионка 2020 отказалась от участия на Ролан Гаррос 2025

Олимпийская чемпионка 2020 года и бывшая четвертая ракетка мира Белинда Бенчич (Швейцария, WTA 28) не сыграет на Открытом чемпионата Франции 2025.

Швейцарская теннисистка снялась с Ролан Гаррос из-за травмы руки, которую получила на тренировке два дня назад, 21 мая.

«Всем привет! Короткое обновление от меня: к сожалению, я пропущу Ролан Гаррос в этом году. Всего два дня назад во время утренней тренировки я усугубила травму руки, из-за которой снялась с турнира в Риме.

Хорошая новость в том, что после двух недель полного отдыха я смогу полностью восстановиться и залечить травму. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы ускорить процесс и вскоре увидимся на травяных кортах!», – написала Белинда в социальных сетях.

Бенчич в основной сетке заменит лаки-лузер. Первой сеяной в квалификации была украинка Юлия Стародубцева, которая в финальном раунде уступила Саре Бейлек.

Но не факт, что именно Юлия зайдет в основу как лаки-лузер. С 2006 года на турнирах Grand Slam для определения порядка, в котором игроки попадают в основную сетку после поражения в решающем раунде отбора берутся во внимания не номера посевов, а проводится случайная жеребьевка.