Вернидуб многое дал Кривбассу, но выдать свой максимум не имел возможности

После поединка 29-го тура УПЛ против «Оболони» (1:0) главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал интервью, которое заставило напрячься многих почитателей криворожской команды. Сперва опытный наставник на флеше выразил благодарность всем, кто помогал и поддерживал его лично и его подопечных, акцентировав внимание на том, что «цикл подходит к концу».

Уже на послематчевой пресс-конференции Вернидуб объяснил, что имел в виду свое трехлетнее пребывание в клубе, в течение которого ему удалось сперва стабилизировать ситуацию, затем – выдать прорыв и завоевать «бронзу» отечественного чемпионата, после чего произошел небольшой спад, однако «Кривбасс» перед последним туром все еще имеет теоретические шансы на место в еврокубках.

«Каждый тренер после определенного цикла должен взвешенно оценить свои шаги. Три года – это хороший период, и я, как человек, также чувствую определенное эмоциональное выгорание. Возможно, пришло время перемен. Окончательное решение я объявлю после заключительного матча с «Полесьем», но для себя я уже его принял», – заявил 59-летний коуч криворожской команды.

С очень высокой долей вероятности решение, о котором говорит Вернидуб, заключается в том, что после матча с «Полесьем» коуч объявит об уходе из клуба. Иначе сложно объяснить, зачем такой маститый специалист заблаговременно начал де-факто подготавливать публику к тому, что произойдет. Есть, конечно, версия, что тем самым Вернидуб пробует оказывать какое-то давление на руководство клуба с целью выторговать лучшие условия, но… Объективно говоря, подобные игрища вряд ли в стилистике и характере Юрия.

Прав ли Вернидуб в том, что именно сейчас решил попрощаться с «Кривбассом»? Оценивать должен он сам, но со стороны все указывает на то, что наставник действительно переживает моральное выгорание в Кривом Роге. За три года работы с «бело-красно-черными» Вернидуб сумел дать клубу, команде и болельщикам многое. В тяжелейших условиях и при не самом выдающемся финансировании наставник сумел в минувшем сезоне взять третье место в УПЛ, после чего «Кривбасс» сыграл два матча в квалификации Лиги Европы, а после вылета от чешской «Виктории» (1:2, 0:1), попробовал силы еще и в противостоянии с «Бетисом» в Лиге конференций. От испанцев наша команда в итоге и вылетела (0:2, 0:3), так и не пробившись в основную сетку турнира, но вряд ли за это сейчас хоть кто-то кинет камень в огород Вернидуба и его подопечных, учитывая, как высоко удалось забраться «Бетису» в этом соревновании – аж до финала, где испанцев 28 мая ждет дуэль с «Челси».

Помимо успешных результатов в УПЛ, а также выступлений в квалификации еврокубков, при активной помощи Вернидуба «Кривбассу» удалось заработать пристойные деньги от продажи своих футболистов. Юрий всегда славился умением развивать игроков, причем некоторых из них к моменту попадания в команду коуча уже успевали списывать со счетов. Удачных кейсов у Вернидуба немало, и они тянутся еще со времен «Зари». Это и Александр Караваев, и Иван Петряк, и Дмитрий Хомченовский, и Игорь Чайковский, и Филипп Будковский, и Евгений Опанасенко, и Дмитрий Гречишкин, и Артем Сухоцкий, и Руслан Малиновский, и некоторые другие. Каждому из них сотрудничество с Вернидубом в «Заре» стало своего рода бустером в карьере, которая впоследствии получила шанс измениться к лучшему.

Однако, чем еще прославился Вернидуб в «Заре», и что наставник впоследствии еще больше «прокачал» в своих следующих клубах, так это умение работать с молодыми легионерами. Говоря объективно, с ноунеймами, которым Вернидуб помогал делать имя. Тут в голову сразу приходят такие фамилии как Тони Шунич, Эммануэль Деннис, Юри Фрейтас, Рафаэл Форстер, Янник Боли, поигравшие у Вернидуба в «Заре». В молдавском «Шерифе» Юрий столкнулся с необходимостью работать с очень большим количеством легионеров из разных стран, и справился с этим великолепно, сумев в сезоне-2021/22 не только впервые в истории вывести тираспольцев в основную сетку Лиги чемпионов, но и пристойно пошуметь там, обыграв на своем поле «Шахтер» с распиаренным Роберто Де Дзерби во главе (2:0) и на выезде сам мадридский «Реал» (2:1).

В молдавской команде у Вернидуба тогда ярко засветилось сразу несколько легионеров, которых впоследствии клубу удалось выгодно продать. Это Адама Траоре (продали в «Ференцварош» за 2 млн евро), Кристиано (в «Флуминенсе» за 1,5 млн евро), Густаво Дуланто (в «Ригу» за 1 млн евро). Да и более «мелких» трансферов игроков, развитию которых также поспособствовало сотрудничество с Вернидубом, тираспольцам хватало, чтобы финансово чувствовать себя очень и очень комфортно.

ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Вернувшись в Украину, Вернидуб также получил возможность поработать с легионерами в «Кривбассе», хотя зазвать каждого из них в Кривой Рог руководству клуба было весьма непросто. Но качественная селекция, а также грамотная синергия между генеральным директором Владимиром Баенко и главным тренером Юрием Вернидубом помогли криворожской команде заполучить в свои ряды некоторых очень интересных иностранных исполнителей.

Некоторым из них Вернидуб помог выйти на новый уровень. Так все мы узнали о Рифете Капиче, Иване Дибанго, Даниэле Сосе, Джихаде Бизимана, Рафаэле Бандейре, Принсе Аду. Первого и последнего из перечисленных «Кривбассу» удалось очень неплохо продать – за 700 и 500 тысяч евро соответственно. Да и Бизимана уехал в Ливию, по неофициальной информации, за 300 тысяч евро, хотя приходил в украинский клуб свободным агентом.

Собственно, удачные исходящие трансферы, которые только в текущем сезоне принесли «Кривбассу» почти 3 миллиона евро (данные – Transfermarkt), стали еще одним существенным плодом работы Вернидуба в криворожском клубе. Но в какой-то степени они же и заставляют констатировать, что коуч не имел возможности замахнуться на свой максимум в «Кривбассе»…

Прежде всего, сложная обстановка в близком к линии фронта Кривом Роге, часто подвергаемом российским бомбардировкам, негативно влияла на настроения легионеров. Те, как только возникала возможность, изъявляли желание уехать. И если Принс Аду отбыл в Чехию на хороший контракт и в развивающийся спортивный проект, то упоминаемый Бизимана поехал в ливийский «Аль-Ахли», что вряд ли можно называть новым вызовом в карьере…

В какой-то момент в «Кривбассе» осознали, что вынуждены продавать своих футболистов, чтобы не потерять их бесплатно. Показательна история с трансфером Стецькова в «Карпаты». Криворожане были заинтересованы в пролонгации контракта с защитником, но тот отказался оставаться в Кривом Роге надолго и принял предложение от «Карпат». Лишь деловые контакты президентов клубов позволили «Кривбассу» получить отступные за своего игрока в размере 500 тысяч евро. А ведь были еще уходы Бескоровайного, Драмбаева… Абсолютно непонятными остаются перспективы в стане бело-красно-черных» Дибанго и Илича, а Соса уже согласовал предварительный контракт с казахстанским «Актобе».

В этой связи Вернидубу опять пришлось бы де-факто создавать в «Кривбассе» новую команду под новый сезон. Но с тренера по-прежнему бы спрашивали по полной, памятуя «бронзу». Работать в таких условиях сложно, даже когда нет внефутбольных факторов, а тут еще и такая обстановка в Кривом Роге…

Можно только предполагать, что было бы, если бы Вернидуб оказался в «Кривбассе» в спокойное мирное время, а клуб вместо продажи лидеров имел бы возможность их сохранить, а то еще и подписать нескольких качественных новичков. Возможно, тогда бы сегодня мы говорили вовсе не о феномене «Александрии», а о блестящей работе Вернидуба в «Кривбассе». Но… История не имеет сослагательного наклонения. Все произошло именно так, как произошло. Да и жалеть о чем-то вряд ли имеют повод как боссы «Кривбасса», так и сам Вернидуб. В конце концов, в жизни редко когда удается работать в идеальных условиях, а потому любой максимум в каждой ситуации чаще оказывается лишь явлением чисто теоретическим, на которое можно было бы замахнуться, если бы да кабы…