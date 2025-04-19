Легионер Кривбасса подписал предварительный контракт с казахстанским клубом

Форвард «Кривбасса» Даниэль Соса подписал предварительный контракт с ФК «Актобе», который выступает в чемпионате Казахстана.

«Подписали контракт с универсалом из Нигера Даниэлем Сосой. Сейчас он принадлежит ФК «Кривбасс», но с 1 июля перейдет в «Актобе». Касательно характеристик Сосы отметим, что он может сыграть на нескольких позициях: вингера, под нападающими и центрфорварда.

По информации украинских специалистов, этот форвард является одним из лучших игроков линии нападения во всей Украинской Премьер-лиге. Также немаловажно, что юридическую силу договор между футболистом и нашим клубом будет иметь только после прохождения им медицинского осмотра», – сообщил источник, приближенный к «Актобе».

26-летний форвард из Нигера присоединился к «Кривбассу» в марте 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал три результативных передачи. Контракт Сосы истекает 30 июня 2025 года.