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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 12:05 |
272
0

Легионер Кривбасса подписал предварительный контракт с казахстанским клубом

Даниэль Соса договорился о сотрудничестве с «Актобе»

19 апреля 2025, 12:05 |
272
0
Легионер Кривбасса подписал предварительный контракт с казахстанским клубом
Instagram. Даниэль Соса

Форвард «Кривбасса» Даниэль Соса подписал предварительный контракт с ФК «Актобе», который выступает в чемпионате Казахстана.

«Подписали контракт с универсалом из Нигера Даниэлем Сосой. Сейчас он принадлежит ФК «Кривбасс», но с 1 июля перейдет в «Актобе». Касательно характеристик Сосы отметим, что он может сыграть на нескольких позициях: вингера, под нападающими и центрфорварда.

По информации украинских специалистов, этот форвард является одним из лучших игроков линии нападения во всей Украинской Премьер-лиге. Также немаловажно, что юридическую силу договор между футболистом и нашим клубом будет иметь только после прохождения им медицинского осмотра», – сообщил источник, приближенный к «Актобе».

26-летний форвард из Нигера присоединился к «Кривбассу» в марте 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал три результативных передачи. Контракт Сосы истекает 30 июня 2025 года.

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Кривбасс Кривой Рог Даниэль Соса Актобе чемпионат Казахстана по футболу трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
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