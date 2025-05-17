Вернидуб об уходе из Кривбасса: «Благодарен всем. Цикл подходит к концу»

Наставник Кривбасса Юрий Вернидуб после победы команды над Оболонью намекнул на вероятный уход из команды по итогам нынешнего сезона.

«Остался последний тур, матч с Полесьем за еврокубки. Еще я хоте бы всех поблагодарить за поддержку, за поддержку болельщиков. Я вместе с ними три года в Кривбассе, я чувствовал поддержку каждого и каждой в сложные и в приятные минуты. Желаю, чтобы они и дальше поддерживали команду, даже если не всегда будут победы».

«Благодарен Кривому Рогу за эти невероятные три года. Цикл подходит к концу, но вишенка на торте осталась на матч с Полесьем», – сказал Вернидуб.

Ранее сообщалось, что Вернидуб является кандидатом на работу в ЛНЗ и Полесье.