Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба

В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.

Этот матч стал последним для старожила «Реала» Лукаса Васкеса, который покинет клуб после КЧМ-2025.

К Васкесу после матча обратился голкипер «Реала» Андрей Лунин.

«Легенда! Я так сильно тебя люблю, тебе еще далеко до конца», – написал Лунин в Инстаграме.

Отметим, что Васкеса не видит в «Реале» новый главный тренер клуба Хаби Алонсо, который рассказал об этом испанцу лично.