Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
Испания
26 мая 2025, 00:40 | Обновлено 26 мая 2025, 01:02
363
0

Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба

Лукас Васкес покинет «королевский клуб»

26 мая 2025, 00:40 | Обновлено 26 мая 2025, 01:02
363
0
Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.

Этот матч стал последним для старожила «Реала» Лукаса Васкеса, который покинет клуб после КЧМ-2025.

К Васкесу после матча обратился голкипер «Реала» Андрей Лунин.

«Легенда! Я так сильно тебя люблю, тебе еще далеко до конца», – написал Лунин в Инстаграме.

Отметим, что Васкеса не видит в «Реале» новый главный тренер клуба Хаби Алонсо, который рассказал об этом испанцу лично.

По теме:
Лунин стал приоритетной трансферной целью для известного клуба
Атлетик – Барселона – 0:3. Дубль Левандовски и пенальти Ольмо. Видео голов
Барселона с дублем Левандовски переиграла Атлетик в последнем туре Ла Лиги
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Лукас Васкес Хаби Алонсо трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Теннис | 25 мая 2025, 14:35 6
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025
Уроженка Киева сотворила сенсацию и стала автором первой баранки на РГ-2025

Ева Лис в статусе андердога переиграла Пейтон Стернс в 1/64 финала французского мейджора

Криптонит украинок. Костюк проиграла 193-й ракетке на старте Ролан Гаррос
Теннис | 25 мая 2025, 22:11 46
Криптонит украинок. Костюк проиграла 193-й ракетке на старте Ролан Гаррос
Криптонит украинок. Костюк проиграла 193-й ракетке на старте Ролан Гаррос

Марта потерпела неожиданное поражение от Сары Бейлек в 1-м раунде мейджора в Париже

Известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном
Футбол | 26.05.2025, 00:46
Известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном
Известна оценка Ярмолюка за матч с Вулверхэмптоном
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Футбол | 25.05.2025, 06:23
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Война | 25.05.2025, 09:00
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
24.05.2025, 14:45 27
Футбол
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
24.05.2025, 21:47 3
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
24.05.2025, 07:47 2
Футбол
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
25.05.2025, 09:23
Футбол
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
24.05.2025, 18:43 3
Футбол
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
25.05.2025, 08:21 1
Бокс
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
24.05.2025, 11:04 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем