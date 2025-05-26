Лунин обратился к игроку Реала, которого Хаби Алонсо выгнал из клуба
Лукас Васкес покинет «королевский клуб»
В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.
Этот матч стал последним для старожила «Реала» Лукаса Васкеса, который покинет клуб после КЧМ-2025.
К Васкесу после матча обратился голкипер «Реала» Андрей Лунин.
«Легенда! Я так сильно тебя люблю, тебе еще далеко до конца», – написал Лунин в Инстаграме.
Отметим, что Васкеса не видит в «Реале» новый главный тренер клуба Хаби Алонсо, который рассказал об этом испанцу лично.
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