Алонсо предупредил старожила Реала, что он должен покинуть клуб

Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.

По информации испанских СМИ, Алонсо уже начал построение состава на следующий сезон. Хаби позвонил старожилу «Реала» Лукасу Васкесу и предупредил его, что предстоящий КЧМ-2025 станет последним турниром для Васкеса за «Реал», ведь клуб на него больше не рассчитывает.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес принял решение выгнать Лукаса Васкеса из клуба после поражения от «Барселоны» (3:4).