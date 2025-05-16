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  4. Алонсо предупредил старожила Реала, что он должен покинуть клуб
Испания
16 мая 2025, 00:59 |
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Алонсо предупредил старожила Реала, что он должен покинуть клуб

Хаби Алонсо позвонил Лукасу Васкесу

16 мая 2025, 00:59 |
80
0
Алонсо предупредил старожила Реала, что он должен покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Испанский тренер Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реал». Официально о сотрудничестве должно быть объявлено 1 июня.

По информации испанских СМИ, Алонсо уже начал построение состава на следующий сезон. Хаби позвонил старожилу «Реала» Лукасу Васкесу и предупредил его, что предстоящий КЧМ-2025 станет последним турниром для Васкеса за «Реал», ведь клуб на него больше не рассчитывает.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес принял решение выгнать Лукаса Васкеса из клуба после поражения от «Барселоны» (3:4).

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Лукас Васкес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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