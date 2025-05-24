Без мотивации и Малиновского. Болонья дома уступила Дженоа

В субботу, 24 мая, состоялся матч 38-го тура Серии А между «Болоньей» и «Дженоа».

Встречу принимал «Ренато Даль Ара» в Болонье.

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Гости разгромили своего соперника в первом тайме – 0:3. Во второй половине хозяева поля отквитали 1 мяч.

«Болонья» уже гарантировала себе участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Италии, отому позиция в таблице Серии А для них не настолько принципиальна.

«Болонья» с 62 баллами осталась 8-й, а «Дженоа» с 43 баллами – 13-й.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку команды на матч.

Серия А. 38-й тур

Болонья – Дженоа – 1:3

Голы: Орсолини, 64 – Витинья, 17, Вентуриньо, 26, 43

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.