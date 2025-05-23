В субботу, 24 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Дженоа». По Киеву игра стартует в 19:00.

Болонья

После 37 туров коллектив идет на 8-м месте в чемпионате и имеет 62 балла в активе. Команда уже гарантированно не поднимется выше 6-й позиции, но для нее это уже не так важно – путевку в Лигу Европы клуб получил благодаря победе в Кубке Италии.

В этом сезоне «Болонья» также принимала участие в Лиге чемпионов, однако заняла 28-е место на 1-м этапе и покинула турнир.

Дженоа

«Грифоны» на данный момент занимают 13 место в Серии А и имеют 40 очков на счету. Изменить ситуацию в таблице уже не получится – от 12-й и 14-й позиции команду отделяет по 4 балла. В Кубке Италии коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Сампдории».

Личные встречи

Начиная с сезона 2021/22 команды сыграли только в 5 очных поединках. 3 из них завершились вничью, еще по 1 победе у каждого из коллективов. Матч 1-го круга чемпионата завершился со счетом 2:2.

Интересные факты

В последних 8 играх «Дженоа» имеет всего 1 победу – в игре 31-го тура против «Удинезе».

«Болонья» имеет только 1 выигрыш за последние 7 игр Серии А – против «Интера» в 33 раунде.

В 18 домашних играх «Болонья» получила 37 баллов – 6-й лучший результат в лиге.

«Дженоа» забила 34 гола в этом сезоне чемпионата – 6-й худший показатель среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Болонья: Скорупский – Калабрия, Лукуми, Бейкема, Гольм – Фройлер, Фергюсон – Орсолини, Фаббиан, Ндое – Даллинг

Дженоа: Леали – Мартин, Бани, де Винтер, Сабелли – Фрэндруп, Мазини – Торсбю, Витинья, Нортон-Кафф – Пинамонти

Прогноз

Я поставлю на победу Болоньи с форой -1 и коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua Болонья Дженоа Болонья с форой -1 1.83 Сделать ставку

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