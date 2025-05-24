17-летняя украинка завершила выступление на турнире ITF в Армении

Украинская теннисистка Адриана Ткаченко остановилась в шаге от финала на грунтовом турнире ITF W15 в Цахкадзоре (Армения).

17-летняя украинка в непростом полуфинальном поединке уступила третьей сеяной Мари Фогт (WTA 600) из Германии и завершила выступление на турнире.

Трехсетовый матч длился 2 часа и 24 минуты. Это был их первый поединок.

ITF W15 Цахкадзор. Грунт. Полуфинал

Адриана Ткаченко (Украина) – Мари Фогт (Германия) [3] – 3:6, 6:3, 3:6

Ранее юная украинская теннисистка на пути к полуфиналу прошла первую сеяную Софию Шапатава (WTA 441) из Грузии (1/8 финала, техническая победа), а также двух «нейтралок»: Дарью Корешкову – 6:2, 6:0 (1/16 финала) и Элину Неплий [5] – 6:4, 6:1 (1/4 финала).