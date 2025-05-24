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  4. 17-летняя украинка завершила выступление на турнире ITF в Армении
ITF
24 мая 2025, 13:02 | Обновлено 24 мая 2025, 14:03
237
1

17-летняя украинка завершила выступление на турнире ITF в Армении

Адриана Ткаченко уступила третьей сеяной Мари Фогт

24 мая 2025, 13:02 | Обновлено 24 мая 2025, 14:03
237
1
17-летняя украинка завершила выступление на турнире ITF в Армении
Instargram. Адриана Ткаченко

Украинская теннисистка Адриана Ткаченко остановилась в шаге от финала на грунтовом турнире ITF W15 в Цахкадзоре (Армения).

17-летняя украинка в непростом полуфинальном поединке уступила третьей сеяной Мари Фогт (WTA 600) из Германии и завершила выступление на турнире.

Трехсетовый матч длился 2 часа и 24 минуты. Это был их первый поединок.

ITF W15 Цахкадзор. Грунт. Полуфинал

Адриана Ткаченко (Украина) – Мари Фогт (Германия) [3] – 3:6, 6:3, 3:6

Ранее юная украинская теннисистка на пути к полуфиналу прошла первую сеяную Софию Шапатава (WTA 441) из Грузии (1/8 финала, техническая победа), а также двух «нейтралок»: Дарью Корешкову – 6:2, 6:0 (1/16 финала) и Элину Неплий [5] – 6:4, 6:1 (1/4 финала).

По теме:
17-летняя украинка вышла в полуфинал на грунтовом турнире в Армении
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Олександр Науменко
З дебютом професійної кар'єри, турнір однозначно в +, заробила сім залікових очок, ще дві перемоги в наступному турнірі і отримає професійний рейтинг. Успіху.
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