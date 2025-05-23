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ITF
23 мая 2025, 16:38 | Обновлено 23 мая 2025, 16:42
81
2

17-летняя украинка вышла в полуфинал на грунтовом турнире в Армении

Адриана Ткаченко переиграла в двух сетах пятый номер посева Элину Неплий

23 мая 2025, 16:38 | Обновлено 23 мая 2025, 16:42
81
2
17-летняя украинка вышла в полуфинал на грунтовом турнире в Армении
Instargram. Адриана Ткаченко

Украинская теннисистка Адриана Ткаченко вышла в полуфинал на грунтовом турнире ITF W15 в Цахкадзоре (Армения).

17-летняя украинка в четвертьфинале переиграла в двух сетах пятый номер посева Элину Неплий (WTA 612). За весь матч Адриана сделала четыре брейка и уступила сопернице лишь одну свою подачу.

Теннисистки провели на корте 1 час и 25 минут. Это был их первый поединок.

ITF W15 Цахкадзор. Грунт. Четвертьфинал

Адриана Ткаченко (Украина) – Элина Неплий [5] – 6:4, 6:1

Ранее юная теннисистка из Украины нанесла разгромное поражение Дарье Корешковой – 6:2, 6:0 (1/16 финала) и одержала техническую победу над первой сеяной Софией Шапатава (WTA 441) из Грузии (1/8 финала).

В полуфинале Ткаченко сыграет с третьей сеяной Мари Фогт (WTA 600) из Германии.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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C.Пеклов
Молодець,двох безпрапорних вибіла,а який в неї рейтинг,щось не написали...
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