ЯСТРЕМСКАЯ: К Ролан Гаррос готовилась сама. В команде произошли перемены

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своем настрое на Ролан Гаррос 2025, изменениях в команде и заявке на парный разряд с Надеждой Киченок:

– Перед Ролан Гаррос у вас получилась сложная грунтовая серия – вначале обидный старт в Штутгарте, где не получилось доиграть против Остапенко, потом поражения в матчах с Коко Гауфф и Анастасией Потаповой после выигранного первого сета. Насколько сейчас, перед стартом в Париже, чувствуете себя свежей и насколько заполнена сейчас ваша шкала позитива?

– В Штутгарте мне было не по себе еще до матча, я этот промежуток вычеркнула вообще. В матче с Коко, и с Настей до определенного момента я показывала хороший уровень игры и это то, к чему я стремлюсь – удерживать этот уровень на протяжении всего матча. Я взяла хорошие моменты со всех турниров, остальное проанализировала, и будем смотреть как все будет складываться дальше.

Я на позитиве, несмотря на то, что были некоторые моменты, которые нужно было проработать – с ногой, кистью, не что-то очень серьезное, но нужно за этим наблюдать. К турниру я готовилась сама, так так в моей команде произошли небольшие перемены, Тренер Матис со мной на постоянной основе не мог находится, но я по прежнему сотрудничаю с академией Муратоглу, и тренер с четверга сейчас у меня Ману Гойсснер [работал с Даяной во время прошлогоднего Australian Open, где украинка дошла до полуфинала]. Мы решили воссоединиться, и создать такую команду, чтобы взять максимум от этого сотрудничества (улыбается).

С тренером Матисом у нас очень хорошие отношения и мы сейчас обсуждаем, что когда Ману не сможет со мной ездить, то он будет мне помогать. Мы сейчас в процессе обсуждения всех моментов, но в целом, я планирую договориться с Ману так, чтобы он смог максимум со мной ездить на турниры.

– В первом круге Ролан Гаррос вам попалась австралийка из второй сотни – Дестани Айява, которая на грунте играла последний раз год назад. Что про нее знаете и чем она может быть опасна на этом покрытии?

Если не ошибаюсь, то мы с ней играли пару раз еще по юниорам. Последний ее матч, который я видела, был в Австралии на харде – она играла против Миннен. Несмотря на то, что она очень давно не играла на грунте, у нее есть очень хорошие паттерны, которыми она может пользоваться. Мне нравится ее подача, она старается играть очень плотно, так что я думаю, что матч будет интересным.

Конечно, непривычно, что играешь с игроком, с которым последний раз играл еще по юниорам, но в любом случае, я проанализирую еще ее некоторые матчи и конечно же все будет зависеть от меня.

– Ваш первый матч в воскресенье. Как это для вас играть в этот дополнительный день, начинать мейджор раньше понедельника? Или это уже привычная рутина

– Если честно, мне все равно когда играть – воскресенье, понедельник, вторник. Когда поставили, тогда поставили, я не придаю этому сильное значение. Какой-то небольшой дополнительный вайб есть от того, что ты играешь в первый день, так что я в целом на позитиве от того, что играю в воскресенье.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

– В официальном расписании тренировок в Париже вы появились только 23 мая. Удалось уже протестировать парижский грунт и насколько он медленный для вашего тенниса?

– Я прилетела в Париж только сегодня (23 мая) днем, так как мне нужно было подольше задержаться в Ницце – я делала там специальные реабилитационные процедуры для кисти.

Сегодня на Ролан Гаррос мне дали время для тренировок не на основных кортах, потому что я хотела провести первую тренировку со спаррингом, а мне сказали, что если я хочу тренироваться на основных кортах, то нужно играть с девочкой. Так что первая тренировка у меня была в другом клубе, где я поиграла 1,5 часа. На тренировочных кортах очень мало грунта и они очень быстрые были.

На основных кортах я буду тренироваться в субботу и кстати с Надей Киченок – нам дали часик постучать (смеется). Мне кажется, каждый год корты на Ролан Гаррос одинаковые, но вот в прошлом году был очень кривой корт, что на мейджоре, что на Олимпиаде. Так что завтра протестирую и будет что-то понятно.

– Всегда интересно узнать, если ли что-то новое на мейджорах по сравнению с прошлым годом. Чем-то удивил Париж в этом сезоне? Или может наоборот расстроил?

– Сегодня у меня было очень мало времени, что-то посмотреть, но из того, что увидела, то особо ничего не поменялось. А чем удивил Париж? Достаточно быстро доехала с аэропорта до отеля, почти без пробок (смеется).

– Вы заявились в Париж с Надей Киченок, что стало для многих неожиданной новостью. Кто кого позвал в пару на этот турнир и может ли этот тандем иметь продолжение?

– Надя предложила мне сыграть пару, когда мы были в Штутгарте и я согласилась. Я думаю, у нас может очень хорошо получиться играть вместе. Конечно, мы до этого никогда вместе не играли, но все будет зависеть от нашего настроя и мне кажется, что должно быть неплохо (смеется).

Конечно, один турнир – это не показатель. Мы думали сыграть вместе и на Уимблдоне, но решили посмотреть, как у нас получиться в Париже, как нам будет вместе на корте, по вайбу, по отношению, как мы будем себя чувствовать друг с другом. А так, мы очень настроены – я люблю играть пару, для Нади это тоже очень важно, так что думаю все должно быть хорошо.