Триумфаторы сезона. Названы лучший игрок Серии A, а также MVP по амплуа

Серия A определила лучших игроков сезона чемпионата Италии 2024/25.

Шотландский хавбек Наполи Скотт Мактоминей признан лучшим игроком Серии A сезона 2024/25. 28-летний полузащитник, который год назад перешел из Манчестер Юнайтед в Наполи, провел блестящий дебютный сезон в Италии и помог команде Антонио Конте выиграть чемпионат.

По итогам сезона он был награжден как MVP сезона – самый ценный игрок турнира.

Клуб Наполи стал чемпионом Италии сезона 2024/25, одержав победу над Кальяри (2:0) в заключительном 38-м туре и опередив в турнирной таблице Интер всего на одно очко.

Индивидуальные награды Серии A сезона 2024/25