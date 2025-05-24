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Италия
24 мая 2025, 02:39 | Обновлено 24 мая 2025, 02:51
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Триумфаторы сезона. Названы лучший игрок Серии A, а также MVP по амплуа

Шотландский хавбек Наполи Скотт Мактоминей признан лучшим игроком Серии A

24 мая 2025, 02:39 | Обновлено 24 мая 2025, 02:51
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Триумфаторы сезона. Названы лучший игрок Серии A, а также MVP по амплуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Серия A определила лучших игроков сезона чемпионата Италии 2024/25.

Шотландский хавбек Наполи Скотт Мактоминей признан лучшим игроком Серии A сезона 2024/25. 28-летний полузащитник, который год назад перешел из Манчестер Юнайтед в Наполи, провел блестящий дебютный сезон в Италии и помог команде Антонио Конте выиграть чемпионат.

По итогам сезона он был награжден как MVP сезона – самый ценный игрок турнира.

Клуб Наполи стал чемпионом Италии сезона 2024/25, одержав победу над Кальяри (2:0) в заключительном 38-м туре и опередив в турнирной таблице Интер всего на одно очко.

Индивидуальные награды Серии A сезона 2024/25

  • Лучший игрок – Скотт Мактоминей (Наполи)
  • Лучший вратарь – Миле Свилар (Рома)
  • Лучший защитник – Алессандро Бастони (Интер)
  • Лучший полузащитник – Тиджани Рейндерс (Милан)
  • Лучший нападающий – Матео Ретеги (Аталанта)
  • Лучший молодой игрок (до 23 лет) – Нико Пас (Комо)
  • Лучший тренер – Антонио Конте (Наполи)

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Николай Степанов Источник: Serie A
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