Триумфаторы сезона. Названы лучший игрок Серии A, а также MVP по амплуа
Шотландский хавбек Наполи Скотт Мактоминей признан лучшим игроком Серии A
Серия A определила лучших игроков сезона чемпионата Италии 2024/25.
Шотландский хавбек Наполи Скотт Мактоминей признан лучшим игроком Серии A сезона 2024/25. 28-летний полузащитник, который год назад перешел из Манчестер Юнайтед в Наполи, провел блестящий дебютный сезон в Италии и помог команде Антонио Конте выиграть чемпионат.
По итогам сезона он был награжден как MVP сезона – самый ценный игрок турнира.
Клуб Наполи стал чемпионом Италии сезона 2024/25, одержав победу над Кальяри (2:0) в заключительном 38-м туре и опередив в турнирной таблице Интер всего на одно очко.
Индивидуальные награды Серии A сезона 2024/25
- Лучший игрок – Скотт Мактоминей (Наполи)
- Лучший вратарь – Миле Свилар (Рома)
- Лучший защитник – Алессандро Бастони (Интер)
- Лучший полузащитник – Тиджани Рейндерс (Милан)
- Лучший нападающий – Матео Ретеги (Аталанта)
- Лучший молодой игрок (до 23 лет) – Нико Пас (Комо)
- Лучший тренер – Антонио Конте (Наполи)
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