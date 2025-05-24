Бетис и Валенсия завершили сезон миром. Лига Европы ждет зелено-белых

В заключительном туре Ла Лиги 2024/25 «Бетис» на домашнем стадионе не удержал победу над «Валенсией» – 1:1.

Хозяева открыли счет в концовке первого тайма. На 40-й минуте Иско отдал голевую передачу Антони, который точно пробил по воротам гостей.

Но удержать преимущество «Бетису» не удалось. На 75-й минуте Рафа Мир воспользовался передачей Андре Алмейды и сравнял счет.

Итоговое 6-е место (60 очков) позволяет «Бетису» сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. «Валенсия» завершила чемпионат на 12-й позиции (46 пунктов).

Ла Лига. 38-й тур, 23 мая 2025

Бетис – Валенсия – 1:1

Голы: Антони, 40 – Рафа Мир, 75

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