Бетис и Валенсия завершили сезон миром. Лига Европы ждет зелено-белых
Антони и Рафа Мир обменялись забитыми голами в матче последнего, 38-го тура
В заключительном туре Ла Лиги 2024/25 «Бетис» на домашнем стадионе не удержал победу над «Валенсией» – 1:1.
Хозяева открыли счет в концовке первого тайма. На 40-й минуте Иско отдал голевую передачу Антони, который точно пробил по воротам гостей.
Но удержать преимущество «Бетису» не удалось. На 75-й минуте Рафа Мир воспользовался передачей Андре Алмейды и сравнял счет.
Итоговое 6-е место (60 очков) позволяет «Бетису» сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. «Валенсия» завершила чемпионат на 12-й позиции (46 пунктов).
Ла Лига. 38-й тур, 23 мая 2025
Бетис – Валенсия – 1:1
Голы: Антони, 40 – Рафа Мир, 75
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