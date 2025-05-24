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Чемпионат Испании
Бетис
23.05.2025 22:00 – FT 1 : 1
Валенсия
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Испания
24 мая 2025, 00:17 | Обновлено 24 мая 2025, 01:33
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0

Бетис и Валенсия завершили сезон миром. Лига Европы ждет зелено-белых

Антони и Рафа Мир обменялись забитыми голами в матче последнего, 38-го тура

24 мая 2025, 00:17 | Обновлено 24 мая 2025, 01:33
123
0
Бетис и Валенсия завершили сезон миром. Лига Европы ждет зелено-белых
Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном туре Ла Лиги 2024/25 «Бетис» на домашнем стадионе не удержал победу над «Валенсией» – 1:1.

Хозяева открыли счет в концовке первого тайма. На 40-й минуте Иско отдал голевую передачу Антони, который точно пробил по воротам гостей.

Но удержать преимущество «Бетису» не удалось. На 75-й минуте Рафа Мир воспользовался передачей Андре Алмейды и сравнял счет.

Итоговое 6-е место (60 очков) позволяет «Бетису» сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. «Валенсия» завершила чемпионат на 12-й позиции (46 пунктов).

Ла Лига. 38-й тур, 23 мая 2025

Бетис – Валенсия – 1:1

Голы: Антони, 40 – Рафа Мир, 75

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Валенсия).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис).
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Бетис - Валенсия Бетис Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Антони (Матеус дос Сантос) Рафа Мир Иско Андре Алмейда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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