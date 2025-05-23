В пятницу, 23 мая состоится игра 38-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Валенсией». По Киеву матч начнется в 22:00.

Бетис

На данный момент команда с 59 очками на счету занимает 6 место в чемпионате. Никаких шансов улучшить место в таблице у коллектива уже нет, в прошлом туре «Вильярреал» окончательно обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов, поэтому в следующем сезоне «Бетис» будет играть в ЛЕ. В Кубке Испании клуб дошел до 1/8, где потерпел поражение от «Барселоны», а в Лиге конференций клуб успешно вышел в финал и уже скоро встретится там с лондонским «Челси».

Валенсия

Как и «Бетис», «летучие мыши» уже не в состоянии изменить свое турнирное положение. Сейчас команда занимает 12-ю строчку в чемпионате и имеет в активе 45 баллов. В кубке коллектив уступил той же «Барселоне» в четвертьфинале, а в еврокубках не участвовал совсем.

Личные встречи

В последних 5 очных играх между командами сохраняется определенное равновесие – по 2 победы у каждого коллектива и ничья. Матч 1-го круга чемпионата в этом сезоне завершился победой «летучих мышей» со счетом 4:2.

Интересные факты

В 18 выездных матчах чемпионата «Валенсия» получила 14 очков – 3-й самый плохой показатель среди всех команд.

«Бетис» не побеждает в лиге уже 3 поединка подряд – 2 ничьих и 1 поражение.

«Валенсия» пропустила 53 гола в Ла Лиге – 6-й худший результат этого сезона.

За последние 15 игр только Барселона (40) и Реал Мадрид (32) набрали больше очков, чем Бетис – 30 зачетных пунктов.

Возможные стартовые составы

Бетис: Адриан – Родригес, Натан, Бартра, Руибаль – Карвалью, Альтимира – Эззальзули, Ло Чельсо, Антони – Кучо

Валенсия: Мамардашвили – Гая, Диакаби, Таррега, Москера – Алмейда, Барренчеа, Герра, Риоха – Дуро, Мир

Прогноз

В матчах этих команд обычно наблюдается большое количество голов, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua Бетис Валенсия Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку

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