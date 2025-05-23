Херсонскую областную федерацию исключили из УАФ. Что случилось?

Исполнительный комитет УАФ принял решение временно приостановить членство общественного союза «Херсонская областная ассоциация футбола» в «Украинской ассоциации футбола» в связи с многочисленными нарушениями уставных норм, дисфункцией организации и окончанием срока полномочий руководства.

Также комитет рекомендовал ХОАФ в течение трех месяцев привести свою деятельность в соответствие с требованиями уставов и регламентных документов УАФ и ХОАФ, в частности в части подготовки и проведения внеочередной конференции.

Важным аспектом при принятии этого решения стало отсутствие информации о целевом использовании ХОАФ безвозвратной финансовой помощи от УАФ. В случае устранения всех нарушений, предоставления отчетности по использованию средств, а также проведения легитимных выборов руководящего состава, членство и финансирование будут восстановлены.

Первый вице-президент УАФ Артем Стоянов прокомментировал ситуацию после заседания исполкома:

«Последние полтора года, к сожалению, не было полноценной рабочей связи с руководителями ХОАФ. Были определенные барьеры в общении с исполнительным директором ассоциации, а глава и вовсе не выходил на связь. Ассамблея регионов УАФ инициировала создание рабочей группы, которая изучила ситуацию, и после полученной информации рекомендовала исполкому принять меры по приостановке членства ХОАФ. Так что это решение прежде всего региональных ассоциаций, которые увидели нарушения в деятельности своих коллег. Херсонская область частично оккупирована врагом, и ко всем вопросам, связанным с этим регионом, нужно подходить с максимальной ответственностью.

На заседании исполкома присутствовал первый заместитель главы ХОАФ Сергей Хлань, и мы услышали его желание исправить ситуацию. Однако у него пока нет понимания финансовой деятельности и стратегии выхода из кризиса. Поэтому мы временно приостановили их членство. Фактически это означает, что пока не будет прозрачной отчетности, мы не сможем предоставлять безвозвратную финансовую помощь, как другим региональным ассоциациям. Мы верим в оперативное исправление всех допущенных нарушений и будем содействовать восстановлению полноценной деятельности Херсонской областной ассоциации футбола».