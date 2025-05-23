Первая лига. Матчи последнего тура, 23 мая. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги
23 мая проходят матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 23 мая 2025
- 13:00. Виктория Сумы – Минай
- 13:00. Диназ Вышгород – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 13:00. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий
- 13:00. Феникс-Мариуполь – Нива Тернополь
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
13:00. Виктория Сумы – Минай
13:00. Диназ Вышгород – Прикарпатье Ивано-Франковск
13:00. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий
13:00. Феникс-Мариуполь – Нива Тернополь
События матча
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