Первая лига. Матчи последнего тура, 23 мая. Смотреть онлайн LIVE

23 мая проходят матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

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Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 23 мая 2025

13:00. Виктория Сумы – Минай

13:00. Диназ Вышгород – Прикарпатье Ивано-Франковск

13:00. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий

13:00. Феникс-Мариуполь – Нива Тернополь

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

13:00. Виктория Сумы – Минай

13:00. Диназ Вышгород – Прикарпатье Ивано-Франковск

13:00. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий

13:00. Феникс-Мариуполь – Нива Тернополь