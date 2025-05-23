Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Матчи последнего тура, 23 мая. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
Виктория Сумы
23.05.2025 13:00 – 52 2 : 1
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 мая 2025, 13:30 | Обновлено 23 мая 2025, 13:39
505
0

Первая лига. Матчи последнего тура, 23 мая. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 мая видеотрансляцию матчей Первой лиги

23 мая 2025, 13:30 | Обновлено 23 мая 2025, 13:39
505
0
Первая лига. Матчи последнего тура, 23 мая. Смотреть онлайн LIVE
ФК Виктория Сумы

23 мая проходят матчи последнего тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 23 мая 2025

  • 13:00. Виктория Сумы – Минай
  • 13:00. Диназ Вышгород – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 13:00. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий
  • 13:00. Феникс-Мариуполь – Нива Тернополь

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

13:00. Виктория Сумы – Минай

13:00. Диназ Вышгород – Прикарпатье Ивано-Франковск

13:00. Кремень Кременчуг – Подолье Хмельницкий

13:00. Феникс-Мариуполь – Нива Тернополь

События матча

45’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Паламар (Виктория Сумы).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Воробчак (Минай).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Паламар (Виктория Сумы).
По теме:
Кто в переходные матчи? Стали известны составы Оболони и Левого Берега
Стали известны составы команд на матч УПЛ Ингулец – Ворскла
Колос-2 – Пробой. Финал сезона Второй лиги. Смотреть онлайн LIVE
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Прикарпатье Ивано-Франковск смотреть онлайн Подолье Хмельницкий Диназ Вышгород Виктория Сумы Минай Нива Тернополь ФСК Мариуполь Феникс Подмонастырь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ДОВБИК: «В Жироне были люди, которые не хотели, чтобы я оставался»
Футбол | 23 мая 2025, 10:10 7
Артем ДОВБИК: «В Жироне были люди, которые не хотели, чтобы я оставался»
Артем ДОВБИК: «В Жироне были люди, которые не хотели, чтобы я оставался»

Форвард сборной Украины рассказал о своем переходе в чемпионат Италии

Роналду может перебраться в чемпионат, где выступает игрок сборной Украины
Футбол | 23 мая 2025, 13:35 1
Роналду может перебраться в чемпионат, где выступает игрок сборной Украины
Роналду может перебраться в чемпионат, где выступает игрок сборной Украины

Португальский форвард вместо «Аль-Насра» может выбрать «Спортинг»

С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
Теннис | 22.05.2025, 15:25
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка Ролан Гаррос: украинки узнали соперниц
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
Бокс | 23.05.2025, 07:52
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
БРИЕДИС: Это самая большая ошибка, которую допустил Усик. Будет разрушение
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Футбол | 22.05.2025, 20:15
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Два клуба сделали предложения по Судакову, еще три – прислали запросы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналдиньо рассказал, кто станет следующей суперзвездой футбола после Месси
Роналдиньо рассказал, кто станет следующей суперзвездой футбола после Месси
21.05.2025, 23:56 1
Футбол
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
Украинский клуб отказывается играть матч за третье место в чемпионате
21.05.2025, 10:09 2
Футбол
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
Умер украинский тренер, воспитавший двух олимпийских чемпионов
21.05.2025, 15:11
Другие виды
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
Гарри Кейн двумя словами отреагировал на победу Тоттенхэма в Лиге Европы
22.05.2025, 07:00 4
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары. Есть сенсация
23.05.2025, 04:45 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем